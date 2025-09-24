ASO Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyondaki Düşüşe Paralel İndirimler Devam Etmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Temennimiz, enflasyondaki düşüş eğilimine paralel olarak bu indirimlerin şartlar uygun olduğu sürece devam etmesidir" dedi.

ASO'nun eylül ayı Meclis Toplantısı, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve oda üyesi iş adamlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda bir konuşma yapan ASO Başkanı Ardıç, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığını hatırlatarak, OVP'nin Türkiye Ekonomi Şurası'nda tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandığını belirtti. OVP'de memnuniyet verici bir hususun kredi büyümesinin selektif alanlara öncelik verilerek yönlendirilmesi ve ekonomik büyümeyi destekleyici nitelikte olacağına vurgu yapılması olduğunu kaydeden Ardıç, böylece üretimin ve katma değerin öncelikli hedefler arasına alındığını aktardı. Ardıç, yüksek faiz politikalarının olumsuz etkilerini bertaraf edecek ve üretimi destekleyecek uygun koşullu kredi hacminin artırılmasının sanayicilerin bir beklentisi olduğuna da değinerek, "Bu haklı talebin karşılanması ve üretim, istihdam ve ihracatın korunması, kollanması; ekonomik kalkınma sürecimizi hızlandıracaktır" diye konuştu.

"OVP'den sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için eylemlerin somut bir takvime bağlanması büyük önem taşımakta"

Ekim ayı sonunda açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda OVP'nin uygulama adımları olan mikro düzeyde eylem planlarını ve izdüşümlerini görmenin iş dünyası için yol gösterici olacağına işaret eden Ardıç, "Bu doğrultuda OVP'den daha sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için eylemlerin somut bir takvime bağlanması ve yakın takibi büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki bir yıl içerisinde hangi adımların atılacağı net şekilde ortaya konulmalı, yıl sonunda da performans değerlendirmesi yapılarak sonuçlar ölçülmelidir. Bu yaklaşım, programın uygulanabilirliğini artıracak ve muhtemel etkilerinin ölçülmesiyle daha güvenilir sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Enflasyon hedefi ile enflasyon gerçekleşmesi arasındaki fark piyasalarda belirsizlik oluşturur"

Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardıç, geçen sene açıklanan OVP'de 2025 yılı için öngörülen enflasyonun yüzde 17,5 olduğunu fakat bunun yeni OVP'de yüzde 28,5 olarak revize edildiğini hatırlattı. Ardıç, hedef ile gerçekleşme arasında büyük bir fark olmasının ekonomik göstergelerin güvenilirliğini zayıflatıp, piyasalarda belirsizlik oluşturacağını dile getirdi.

"Temennimiz politika faizindeki indirimlerin şartlar uygun olduğu sürece devam etmesidir"

Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin 250 baz puan indirilerek, yüzde 43'ten 40,5'e çekildiğini hatırlatan Ardıç, "Temennimiz, enflasyondaki düşüş eğilimine paralel olarak bu indirimlerin şartlar uygun olduğu sürece devam etmesidir. KOBİ'lerimiz ve geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerimiz oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde sanayicilerimizin ayakta kalabilmesi için en öncelikli ihtiyaçları ise işletme ve yatırım kredileridir. Reel sektör olarak temel beklentimiz, faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına yansıması ve kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıdır" dedi.

Faiz oranları üzerindeki önemli bir baskı unsurunun da kamu kesimi borçlanma ihtiyacının artması olduğuna değinen Ardıç, 2025 Ocak-Ağustos döneminde kamu kesiminin iç borç çevirme oranının yüzde 147,4 seviyelerinde gerçekleştiğini ve bu oranın 2000'lerin başında yürütülen dezenflasyon sürecindeki ortalamanın iki katından fazla olduğuna dikkati çekti.

"Sanayi sektörümüz yüzde 6,1'lik bir büyüme kaydetmiş görünüyor"

OVP'de 2025 yılı için öngörülen yüzde 4'lük büyüme tahmininin yüzde 3,3'e, 2026 yılı için belirlenen yüzde 4,5'lik hedefin ise yüzde 3,8'e revize edildiğini söyleyen Ardıç, sanayi sektöründeki büyüme oranlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi sektörümüz bizim sahadan aldığımız izlenimin aksine yüzde 6,1'lik bir büyüme kaydetmiş görünüyor. Yaptığımız araştırmalarda sanayi sektöründeki büyümenin itici gücünün son dönemde büyük bir gelişim içinde olan savunma sanayimiz olduğunu tespit ettik. Küresel trendlere paralel bir şekilde teknoloji yoğun üretimin emek yoğun sektörlere güç kaybettirmesi, sanayi sektöründe bir dönüşümün yaşandığına işaret ediyor. Geleneksel sektörler zayıflarken, yüksek teknolojili üretim yapan sektörler büyümeye öncülük ediyor. KOBİ ve geleneksel sektörlerimizin dijitalleşme, yapay zeka ve robotik otomasyon imkanlarından yararlanarak operasyonel verimlilik artışlarıyla bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu bir kez daha görüyoruz."

"İthalattan daha fazla ihracat, yüksek katma değerli üretim yapmalıyız"

İhracatın son dönemde azalırken, ithalatın ise daha hızlı arttığına dikkati çeken Ardıç, "İthalatın son dönemde artmaya başlaması önümüzdeki dönem için büyümeyi daraltıcı bir etki de yapacaktır. İthalattan daha fazla ihracat, yüksek katma değerli üretim yapmalıyız. Hangi sektörde olursak olalım biz sanayicilerin çıkışı, ihracatta pazar çeşitliliğini artırmaktan geçiyor" ifadelerine yer verdi.

"Teknolojik dönüşüm kamuda hızlı ve etkin hayata geçirilmeli"

Ardıç, son 10 yılda Türkiye nüfusunun yüzde 8,8 oranında arttığını fakat kamu personeli sayısının yüzde 53,6 oranında arttığını belirterek, teknolojik dönüşümün kamuda hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ardıç, mevcut eğitim sisteminin Türkiye'nin çalışan ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiğini söyleyerek, esas ihtiyacın öğrencilerin yeteneklerini ve potansiyellerini erken yaşlardan itibaren doğru şekilde yönlendirecek bir eğitim sistemi kurmak olduğunu belirtti. Mevcut eğitim sisteminin mavi yaka çalışan ihtiyacının artışına sebep olduğunu da kaydeden Ardıç, sorunun iş gücünün yokluğu olmadığını, temel çalışan talebiyle mevcut iş arayanların eşleşmemesinden yani beceri uyuşmazlığından kaynaklandığını dile getirdi. - ANKARA