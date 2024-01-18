Ashoka Türkiye, yeni stratejik planını duyurdu

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Ashoka'nın Türkiye ofisi, düzenlediği topluluk buluşmasıyla yeni stratejik planını duyurdu. Buna göre, kuruluşun misyonu, her bireyin değişimin öncüsü olabileceği bir dünyayı hayal ederek, insanların değişim yaratma becerilerine sahip olmasında etkili olan aktörlerle topluluğunu bir araya getirmek, onları desteklemek ve harekete geçirmek olarak belirlendi.

Ashoka Türkiye Fellow'ları, Ashoka Destek Ağı (ASN) üyeleri, sosyal girişimcilik ekosistemi, bireysel ve kurumsal destekçiler ile ekosistem partnerleri gibi geniş bir katılımcı grubu, 10 Ocak tarihinde İstanbul Beyoğlu'ndaki Postane'de yapılan Ashoka Türkiye topluluk buluşmasına katıldı. Ashoka Türkiye ekibi buluşmada, birebir görüşmeler ve odak grup çalışmaları gerçekleştirerek ve topluluğunun desteğini alarak hazırladığı yeni stratejik planını katılımcılarla paylaştı.

"5 YILLIK STRATEJİK PLANIMIZI TOPLULUĞUMUZUN DESTEĞİYLE OLUŞTURDUK"

Dünyanın sürekli olarak ve hızla değiştiğini, bu değişime ayak uydurabilmenin ötesinde bütünün iyiliği için değişime öncülük edebilmeye yönelik ihtiyacın her zamankinden acil ve kritik olduğunu vurgulayan Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Ezgi Özkök Sefer, "Değişim yaratma becerilerine sahip olanlarla olmayanların arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve bütünün iyiliği için herkesin 'Değişim Öncüsü' olabildiği bir dünya hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için insanların değişim yaratma becerilerine sahip olmalarında etkili aktörleri bir araya getirecek, destekleyecek ve harekete geçireceğiz. Bu stratejiyi oluştururken katkı veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

'Değişim Öncülüğü'nün herkesin üstlenebileceği bir rol olduğunu belirten Sefer şunları söyledi:

"İsteyen herkes kendisini 'Değişim Öncüsü' olarak tanımlayabilir. 'Değişim Öncüsü' yolculuğu, kişinin kendi farkındalığıyla başlayıp, çevresinde gördüğü sosyal ve çevresel problemlere çözüm üretme, bu çözüm etrafında bir takım kurma, diğer 'Değişim Öncüleri' ile bir araya gelme ve sistem ve zihniyetleri dönüştürmeye kadar uzanıyor. Değişim öncülüğünü, herkes bu yolculuğun farklı fazlarında pratik edebilir."

"DEĞİŞİM ÖNCÜLERİ HER YERDE"

Etkinlikte konuşan Ashoka Fellow'u ve Postane'nin kurucusu Yaşar Adanalı ise "Değişim Öncüleri her yerde karşımıza çıkıyor. Biz sosyal girişimciler olarak, etrafımıza baktığımızda bir yerde sorun görüp müdahale eden birçok kişi olduğunu gözlemliyoruz. Bunu kimi adil üretimleri destekleyerek yapıyor, kimi bir topluluğu harekete geçiriyor. Bu yüzden Ashoka Türkiye'nin yeni stratejik planı çok kıymetli" diye konuştu.

Ashoka Destek Ağı (ASN) Üyesi Faruk Eczacıbaşı da "Ashoka Türkiye'ye bundan sonra çok daha önemli bir görev düşüyor. Ashoka Türkiye bir ağ organizasyonu ve birbirimizden öğrendiklerimizi küresel olarak toplum yararına taşımaya yardımcı oluyor. Teknolojik gelişmelerin arkasında yer alan bilgi birikimini tabana yayması ise çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

GENÇ DEĞİŞİM ÖNCÜLERİ PROGRAMI BAŞLIYOR

Kuruluş, sistem dönüşümüne odaklanan sosyal girişimcileri, her yıl Ashoka Fellow'u olarak seçmeye ve desteklemeye devam edecek. Ayrıca başlatacağı Genç Değişim Öncüleri Programı'yla bilişsel empati, takım çalışması, yeni liderlik ve değişim yaratma pratiği becerilerini merkeze alarak belirlediği 'Değişim Öncüleri'ni bir araya getirecek.

Ashoka Türkiye, değişim yaratma kültürünün erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla eğitim fakülteleri, eğitim yayıncıları, öğretmen ağ ve sendikaları, medya, kamu ve karar vericilerle iş birliği yapacak. İlk adım olarak, bu kurumların içindeki Değişim Elçileri'yle çalışacak ve gençlerin değişim kültürünü benimsemelerine katkı sağlayacak olan Ashoka Türkiye, bu kurumlara 'etki partneri' adını verdi. Kuruluş, yakın gelecekte belirleyici nitelikte olacak cinsiyet, iklim ve gezegen, teknoloji ve insanlık, uzun yaşam süresi, göç ve demokrasi alanlarında da kurumlarla iş birliği yapacak.

BİRLİKTE YOL ALMA ÇAĞRISI

Kuruluşun ekibi, kişi ve kurumları, etki partneri, bireysel ve kurumsal destekçi veya kurum içi Değişim Elçisi olarak Ashoka Türkiye Değişim Topluluğu'na katılmaya ve birlikte yol almaya davet etti.