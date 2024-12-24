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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
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Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

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2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira oldu. Bu akşam sürpriz bir kararla toplantı kararı alan komisyonda TÜRK-İş yer almadı. Yüzde 30 zam kararına muhalefetten tepkiler geldi. AK Partili isim Şamil Tayyar da zam kararına tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam yaptığı açıklama ile 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

2025 yılı asgari ücret zammına ana muhalefet partisi CHP'den art arda tepkiler geldi. Zam kararına gelen tepkiler arasından yer alan AK Partili Şamil Tayyar ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

"22 YILLIK SOSYAL POLİTİKALARLA ÖRTÜŞMEDİ"

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30'la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti'nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm."

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

"İŞÇİ SINIFINI GÜCÜNÜ KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Yeni asgari ücrete tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" dedi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Üzülme sen bizim halkımız 10 güne unutur nede olsa...

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Haber YorumlarıIlhan Gunes:

hangi politikadan bahsediyor işçinin cebinden çalma politikasimi yıllardır zengin daha zengin fakir daha fakirleşti

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Haber YorumlarıMurat Kara:

iki yüzlü siyasetten bıktık artık

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

İstemem yan cebime koy gibi tepkilere gerek yok hükümet yanlısı işverenler patronlar istedi böyle oldu toplantıya işçileri bile almadınız hakkımı helal etmiyorum

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Haber YorumlarıVll. Murat:

lan zaten 22 yıllık politikalar yüzünden bu hale geldik

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

ölmeyin ama sürünün taktiği

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Haber YorumlarıKral Çplak:

Reis açıklamadığına göre AKP tabanları da bu rakamı beğenmedi. İyi bişey olsa REİS açıklıyor ancak kötü şeyler hep başkasına açıklatıyor. Siz var ya sizişiniz gücünüz algı

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

22 yilik politika ile uyusmuyormus.Ulan 22 yıldır hırsızlık talan ahlaksizliktan başka milete ne verdiniz.Ama emeklide asgaride her şeyi hakediyor. Doğru yoldasiniz siz pahalilik ve zam yaptıkça bunlar zevk aliyor

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Nerede lan bu " Sizi bir doyuramadık " diyen AKP liler . Bizim nasıl iki yakamızı bir araya getirmiyorsa bu şanlı (!) hükümetiniz , Allah'ta sizin iki yakanızı bir araya getirmesin inşallah . .Aaaamiiiin . Sayın Recep , biz emekçilere bu kadar mı değer veriyor . Siz bir kapitalistsiniz AKP başkanı .

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Haber Yorumlarıoguz ates:

toplantıya işsendikası katılsa değişen birşey olmayacaktı ha varlığı ha yokluğu, enflasyona rağmen işçilerin 29000 uygun görmesine rağmen 22bin vermek hiçkimseyi dinlemeyip işvereni tutmak anlamına gelir yarın kendilerine yüzde 100 zam verip 170 bin 340 bin olur ama bu zam enflasyonu artırmaz çünkü iş verenler zammı koyarken ürünlere en düşük memur maaşını örnek alır ama asgari ücretli ölmüşdür nede olsa işleri yolundadır her türlü kazanır

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