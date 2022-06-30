Türk-İş, asgari ücret zammı için komisyona teklifini iletti: 6 bin 391 liranın altında kalmasın

Milyonlarca vatandaşın beklediği ara zam için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret artışında enflasyon artışının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"YARIN BİR TOPLANTI DAHA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Nazmi Irgat iyi çalışma yaptıklarını söyleyerek "Hayat pahalılığının olduğu bir dönemdeyiz. Asgari ücreti ikinci 6 ayda artırmak zorunda kaldık. Asgari ücrette enflasyonun altında bir artış kabul edilebilir değil. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz. Üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerekiyor, bu da muhtemelen yarın olur." açıklamasında bulundu.

"6 BİN 391 LİRANIN ALTINDA KALMASIN"

Sözlerini sürdüren Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik." ifadelerini kullandı.

YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 Haziran ayı sonucuna göre; gıda enflasyonu yüzde 117'yi aştı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Komisyonun gerçekleştirdiği toplantıların ardından yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda yarın açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek. Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer." şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

MASADA YÜZDE 20-25 SEÇENEKLERİ VAR

Komisyonun masasında yüzde 20-25'lik zam oranları bulunuyor. Eğer brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılırsa asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.