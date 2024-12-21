Asgari ücret konuşulurken emekli milletvekili maaşı yine gündemde
Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, emekli milletvekili maaşları da gündeme geldi. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların durumu ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin zam oranları beklenirken, emekli milletvekillerinin aldığı 285 bin liralık maaş tartışmaları alevlendirdi.
Haberler.com'da "Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler" başlığıyla yayımladığımız haberimize gelen yorumlar, Türkiye'de asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin tartışmalar