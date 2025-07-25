ASFAT, IDEF 2025'te Savunma Sanayii Projelerini Sergiledi

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), ürünlerini ve geliştirdiği çözümleri 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergiledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

IDEF 2025 kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, şirketin çalışmalarına, projelerine ve ürünlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Fuarın her zamanki gibi coşkulu, başarılı ve bu yıl özellikle yurt dışı katılımın fazla olduğunu belirten İlbaş, "Bunun gururunu ve mutluluğunu tüm savunma sanayi şirketleri gibi biz de Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT olarak yaşıyoruz. Tabii ki bu da savunma sanayisinin, Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Bu da Türk milleti olarak bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

İlbaş, ASFAT olarak yedinci yıllarını kutladıklarını dile getirerek, "Ama buna rağmen arkasında askeri fabrikaların 100 yıla yakın birikimi, askeri tersanelerin yine yıllara sari birikimini taşıyan, bunu arkasında hisseden ve bu gücü, bu kapasiteyi kullanan bir şirket olduğumuz için kısa sürede dünyada 100 şirket içerisinde 94. sıraya geldik." ifadelerini kullandı.

"Bu dört proje, IDEF'te imzalanan en büyük projelerdendir"

Mustafa İlbaş, IDEF 2025'te çok sayıda sözleşme ve anlaşma imzaladıklarını, fuarda hacimsel olarak en büyük anlaşmaları yapan şirket olduklarını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığıyla 4 adet "Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi"ne yönelik yeni sözleşme imzaladıklarını anlatan İlbaş, şunları kaydetti:

"Bu 4 proje, IDEF'te imzalanan en büyük projelerdendir. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Proje'mizin anlaşmasını imzaladık. Bu projemiz de Türkiye'nin amiral gemisi diyebileceğimiz bir projedir. Biz şimdi onun Faz-2'sini imzaladık, Faz-1'ini de biz yapıyorduk. Türkiye'de bütün donanmamızda amiral gemisi olarak görev yapacak bir gemiden bahsediyoruz.

Açık Deniz Karakol Gemisi'nin de 7, 8, 9 ve 10 numaralı olanlarını yapacağız. Bilindiği gibi 1 ve 2 numaralı açık deniz gemilerini ASFAT ana yükleniciliğinde tersanelerimizde yaptık. Yakında onları teslim edeceğiz. Bu tecrübeye sahip olduğumuz için yine aradaki 3, 4, 5, 6 numaralılar özel tersanelerimizde yapıldı. Bunları da yeni versiyonuyla en iyi şekilde başarıyla yapıp Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz."

İlbaş, ASFAT olarak deniz platformlarında Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi dahil birçok projede yer aldıklarını dile getirdi.

Kara platformlarında da yeni projeler ve ürünlerin olduğu bilgisini veren İlbaş, "Bunların başında 8x8 taktik tekerlekli, 155 mm mühimmat atan, obüsten mühimmat atan taktik tekerlekli aracımız var. Bunun adı ARPAN, hem hız hem de ulaşım kabiliyeti açısından çok önemli özellikleri var. ASELSAN tarafından yapılmış atış kontrol sistemi, BMC tarafından araç platformu ve MKE topunun askeri fabrikalarımızda entegre edildiği bir projedir." diye konuştu.

"İstanbul, dünyanın savunma merkezi haline geldi"

ASFAT Genel Müdürü İlbaş, üretecekleri, insansız kara araçlarına entegre Minigun silahına değinerek, hava platformları alanında da projelerinin bulunduğunu söyledi.

Hava kuvvetleriyle uçuş eğitimi dahil yurt içi ve dışında ciddi işbirliklerinin olduğunu belirten İlbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sadece başlıklarını söylediğim bu projeler dışında çok sayıda proje yürütüyoruz ve bunları da zaman içerisinde açıklayacağız. Fuarda 38 imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bunların bir kısmı satış sözleşmesi. Onun dışında tedarik sözleşmelerimiz, işbirliği protokollerimiz, üniversiteler başta olmak üzere eğitimle ilgili ve bilimsel çalışmalarla ilgili işbirliği protokollerimiz ve Türkiye'nin önde gelen özel şirketleriyle yaptığımız birtakım protokollerimiz oldu ve bunlar devam etmektedir.

IDEF'in başarılı geçmesini temenni ediyorum, artık İstanbul'un dünyanın savunma merkezi haline geldiğini görmekten gurur duyuyoruz."