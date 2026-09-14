AOSB’nin atıkları ekonomik değere dönüşüyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sürdürülebilir üretim ve Yeşil OSB hedefleri doğrultusunda yeni bir çevre yatırımına hazırlanıyor. Sanayi tesislerinde oluşan uygun nitelikteki atıkların Atıktan Türetilmiş Yakıt'a (ATY) dönüştürülerek ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla kurulması planlanan tesis için fizibilite çalışmalarına başlandı.

AOSB, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik faydayla buluşturacak yeni bir projeyi daha gündemine aldı. Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz yaklaşımı doğrultusunda planlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile sanayi kuruluşlarında oluşan uygun nitelikteki atıkların alternatif yakıt ve enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Atık bertaraf maliyetleri azalacak

Projenin hayata geçirilmesiyle bölgede oluşan atıkların bertarafa gönderilen miktarının azaltılması, sanayicilerin atık bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik değeri bulunan atıkların yeniden üretim döngüsüne kazandırılması amaçlanıyor.

Aynı zamanda endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesine katkı sunması beklenen tesisin, bir işletmede üretim sonucu ortaya çıkan ve uygun nitelikleri taşıyan atıkların farklı süreçlerde kaynak olarak değerlendirilmesine imkan sağlayarak bölgede daha verimli ve sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminin oluşmasına katkıda bulunması öngörülüyor.

"Atığı yalnızca bertaraf edilecek bir unsur olarak görmüyoruz"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sürdürülebilirliğin bölgenin yatırım ve hizmet politikalarının önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, yeni projeyle çevresel kazanımların yanı sıra sanayiciye ekonomik fayda sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sütcü, şöyle konuştu:

"Bölgemizde sürdürülebilir üretimi güçlendiren, kaynakları daha verimli kullanan ve sanayicimizin rekabet gücüne katkı sağlayan projeleri önemsiyoruz. Atığı yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir unsur olarak değil, doğru yöntemlerle yeniden ekonomik değere dönüştürülebilecek bir kaynak olarak değerlendiriyoruz. Planladığımız Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile uygun nitelikteki atıkları alternatif yakıt ve enerji kaynağına dönüştürerek hem çevresel yükü hem de sanayicimizin atık yönetim maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz."

Projenin AOSB'nin Yeşil OSB vizyonunun da önemli bir parçası olacağını ifade eden Sütcü, endüstriyel simbiyozun sanayide kaynak verimliliği açısından giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekti.

Sütcü, "Bir taraftan üretirken diğer taraftan ortaya çıkan atığı yeniden ekonomiye kazandırabilen bir sanayi modeli oluşturmak istiyoruz. Döngüsel ekonomiyi bölgemizde güçlendirecek, kaynak kullanımında verimliliği artıracak ve sanayicimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sunacak adımlar atıyoruz. Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi projemizi de bu bütüncül yaklaşımın önemli parçalarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Atık envanteri

Tesisin kapasitesi ve teknik altyapısının bölgenin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebilmesi amacıyla kapsamlı bir atık envanteri çalışması da başlatıldı.

AOSB'de faaliyet gösteren katılımcılardan işletmelerinde oluşan atıklara ilişkin atık kodu, atık türü, fiziksel form, kalorifik değer, nem oranı, ambalajlama şekli ve aylık atık miktarı gibi verilerin "Atık Beyan Bilgi Formu" aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne iletilmesi istendi.

Sanayicilerden elde edilecek veriler doğrultusunda bölgede ATY üretimine uygun atıkların tür ve miktarlarının ortaya çıkarılması, tesis kapasitesinin doğru belirlenmesi ve projenin teknik ve ekonomik fizibilitesinin oluşturulması planlanıyor.

Atık envanteri çalışmasının projenin en önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Sütcü, sanayicilerin sağlayacağı güncel verilerin yatırımın doğru ölçeklendirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Sütcü, "Sanayicilerimizden elde edeceğimiz veriler, yalnızca kurulmasını planladığımız tesisin kapasitesinin belirlenmesine değil, bölgemizin gelecekteki atık yönetimi politikalarının şekillenmesine de katkı sağlayacak. Katılımcılarımızla birlikte çevresel sorumluluğu ekonomik değerle buluşturan, kaynaklarını daha verimli kullanan ve sürdürülebilirliği üretim kültürünün bir parçası haline getiren bir sanayi ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı