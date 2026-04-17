AOSB'de ihracatın yol haritası çizildi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), ihracat odaklı büyüme hedefi doğrultusunda sanayicilere rehberlik edecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sanayicilerin uluslararası ticarette karşılaşabileceği finansal risklerin azaltılması ve ihracat kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, Eximbank'ın sunduğu finansman ve sigorta çözümleri detaylı şekilde ele alındı.

AOSB Seyhan Salonu'nda düzenlenen ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, üretim gücünü küresel vizyonla buluşturmanın önemi vurgulanırken, dış pazarlarda sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Finansal riskler

Bölge sanayicilerinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak ve finansal risklerini minimize etmek amacıyla önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, Türk Eximbank Ege Bölge Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü Zeynep Aslıgül Nefesoğlu Kandiyeli'nin sunumlarının ardından Türk Eximbank Adana Şube Müdürü Ali Can ve ekibi, kredi destekleri ve alacak sigortası konularında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

Kısa, orta ve uzun vadeli kredi destekleri ve ihracat alacakları sigortası konuları Türk Eximbank yetkilileri tarafından detaylı olarak ele alındı.

Alacak sigortası ve risk yönetimi

Programda, alacak sigortasının yalnızca bir güvence mekanizması değil, aynı zamanda etkin bir risk yönetim aracı olduğu vurgulandı. İhracatçı, alıcı ve Türk Eximbank arasında kurulan sistem sayesinde firmaların alacaklarının sigorta güvencesi altına alındığı, bu sayede finansal sürdürülebilirliklerinin güçlendirildiği ifade edildi.

Sunumlarda sistemin teminat, finansman ve enformasyon olmak üzere üç temel fonksiyon üzerinden işlediği, ihracatçıların hem yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırdığı hem de mevcut pazarlarda daha güvenli hareket etmelerine katkı sunduğu aktarıldı.

Sigorta süreçlerinde kritik başlıklar

Toplantıda alacak sigortası süreçlerine ilişkin kritik işleyiş detayları da kapsamlı şekilde paylaşıldı.

Buna göre, ihracatçı firmaların alacak riski bulunan tüm alıcıları için e-şube üzerinden limit başvurusu yapmalarının gerekli olduğu, sevkiyatların gerçekleştiği ayı takip eden ayın 10'una kadar eksiksiz bildirilmesi ve vadesi geçen alacakların zamanında sisteme girilmesinin tazminat süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Dolandırıcılık riski uyarısı

Ayrıca, alıcılarla yapılan ticari ilişkilerde iletişim doğrulamasının dikkatle yapılması, resmi kanallar üzerinden teyit alınması ve olağan dışı taleplere karşı temkinli yaklaşılması gerektiği vurgulanarak, uluslararası ticarette karşılaşılabilecek dolandırıcılık risklerine karşı alınması gereken önlemler örneklerle anlatıldı.

Finansman ve sigorta çözümleri

Toplantıda Eximbank'ın sunduğu finansman modelleri ile sigorta çözümlerinin, firmaların nakit akışını koruyarak ihracat kapasitelerini artırdığı ifade edildi. Prim maliyetlerinin alıcının bulunduğu ülke, ödeme şekli ve risk grubu gibi değişkenlere göre belirlendiği, bu sayede firmalara esnek ve ihtiyaca özel çözümler sunulduğu bildirildi.

Bununla birlikte bazı ülkelerin kapsam dışı veya geçici kapsam dışı olduğu bilgisi paylaşılırken, ihracatçının risk haritasını doğru analiz etmesinin önemine dikkat çekildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı