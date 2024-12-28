AOSB Başkanı Sütcü: "Büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz güçlü adımlarla devam ediyor"

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB'nin stratejik konumu nedeniyle yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Türkiye'nin sanayi gücüne yaptığı katkılarla bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Sanayi bölgesi, son yıllarda yaptığı yatırımlar ve genişleme projeleri ile dikkat çekiyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Yardımcısı Bekir Sütcü, bölgenin son yıllarda gösterdiği performansın Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirterek, "Adana Hacı Sabancı OSB, sanayinin her alanında etkin bir rol oynuyor ve Türkiye ekonomisinin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. 42 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz ve ihracatımız 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sanayi bölgemizde yer alan firmalarımızın ürettiği katma değer hem bölgesel hem de ulusal ekonominin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Devler liginde firmaları var

AOSB'de faaliyet gösteren 428 aktif firma, tekstil, kimya, metal ve plastik gibi 21 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 17 firma ise İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde yer alarak bölgenin ekonomik gücünü ve üretim kapasitesini gözler önüne seriyor. Bekir Sütcü, bu başarıyı bölgedeki firmaların yüksek üretim kapasitesine ve AOSB'nin modern altyapısına bağlıyor.

"Lojistik avantajlarımız firmalar için büyük fırsatlar sunuyor"

Adana Hacı Sabancı OSB'nin sanayi firmaları için lojistik anlamda da stratejik avantajlar sunduğunu ifade eden Sütcü, "Sanayi bölgemiz, Mersin Limanı'na 98 kilometre, İskenderun Limanı'na ise 84 kilometre uzaklıkta. Bu da firmalarımızın ürünlerini deniz yoluyla hızlı ve maliyet etkin bir şekilde ihracat pazarlarına ulaştırmasına imkan tanıyor. Ayrıca bölgedeki havaalanları ve karayolu bağlantıları sayesinde, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara erişim çok kolay. Bu stratejik konum, sanayi bölgemizi yatırımcılar için cazip bir merkez haline getiriyor" dedi.

Sütcü, AOSB'nin lojistik avantajlarının sadece iç piyasada değil, uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti.

Yeşil OSB Hedefi: Çevreye duyarlılık ön planda

Sanayi üretiminin yanı sıra çevre duyarlılığına da büyük önem verdiklerini belirten Bekir Sütcü, AOSB'nin Yeşil OSB olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Sütcü, şunları kaydetti:

"Bölgedeki firmalarımızın karbon emisyonlarını ölçmek ve bu emisyonları azaltmak için TSE onaylı bir karbon emisyon yazılımı kullanıyoruz. Bunun yanı sıra, sanayi bölgesindeki atık su arıtma tesisimiz de çevre kirliliğini önleme konusunda büyük bir rol oynuyor. 90.000 m/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ve 222.000 m/gün kapasiteli Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi olma hedefimize hızla ilerliyoruz."

Çevre dostu projeler

AOSB'nin çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi olması, hem bölgedeki sanayi üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hem de çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Başkan Sütcü, çevre dostu projelere yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini ve AOSB'yi Türkiye'nin en yeşil organize sanayi bölgelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Enerji üretiminde güneşten güç alıyor

Enerji yönetimi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Sütcü, AOSB'nin enerji verimliliği hedeflerine değinerek, "AOSB'de kurduğumuz Güneş Enerji Santrali (GES) toplamda 232 MW kurulu güce sahip. Bu kapasite, sanayi bölgesindeki firmaların enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. SCADA sistemi ile 24 saat boyunca enerji tüketimini izleyerek, enerji yönetimimizi daha verimli hale getiriyoruz" dedi.

Sütcü, AOSB'nin Adana genelindeki elektrik tüketiminin yüzde 21.55'ini, doğalgaz tüketiminin yüzde 39.71'ini ve su tüketiminin yüzde 24.72'sini oluşturduğunu belirterek, bölgedeki enerji yönetim projeleriyle bu oranları daha da verimli hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Eğitime yatırım geleceğe yatırım"

AOSB'nin yalnızca sanayi üretiminde değil, aynı zamanda eğitim ve insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli yatırımlar yaptığını belirten Sütcü, "Çukurova Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz AOSB Meslek Yüksekokulu, teknik personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, Özel Erkan AOSB Teknoloji Koleji ile gençlerimize sanayi odaklı bir eğitim sunuluyor. Sanayinin geleceği için nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın farkındayız ve bu yüzden eğitim yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile sanayinin ötesinde

Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, bölgedeki sosyal sorumluluk projelerinin de AOSB'nin başarısının arkasındaki önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. 2023 yılında Yüreğir Devlet Hastanesi işbirliği ile kurulan AOSB Semt Polikliniği sayesinde bölge çalışanlarının ve yakınlarının 7/24 sağlık hizmetine erişim imkanı sağlandığını belirten Sütcü, sağlık ve sosyal hizmetlerin bölgenin büyümesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Bölgeye sağlanan bu tür hizmetlerin sadece sanayi üretimini değil, aynı zamanda iş gücü memnuniyetini ve verimliliğini de artırdığını vurgulayan Sütcü, "Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmek ve sanayi çalışanlarının ihtiyaçlarına karşılık vermek bizim için çok önemli. Kadın Sanayiciler Platformu ve Genç Sanayiciler Kurulu gibi sosyal organizasyonlarımızla da bölgedeki iş dünyasına destek oluyoruz" dedi.

Geleceğe yönelik hedefler

Bekir Sütcü, AOSB'nin gelecekte de sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini ve Türkiye'nin sanayi üretimine güçlü katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Hedefimiz, sanayi bölgemizi Türkiye'nin en büyük üretim merkezlerinden biri haline getirmek. Bunun için çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve eğitime yatırım gibi kritik alanlarda projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin geleceğe yönelik hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"AOSB olarak büyümeye odaklanırken sürdürülebilir kalkınma prensiplerini de ön planda tutuyoruz. Sanayi üretimimizi ve ihracat hacmimizi artırmak için yatırımlarımız devam edecek, ancak çevreye duyarlılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Enerji verimliliği projelerimiz, nitelikli iş gücü yetiştirme çabalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle sadece sanayi üretiminde değil, bölgesel kalkınmada da öncü olmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıları her geçen gün daha da artırarak sanayide güçlü bir rol oynamaya devam edeceğiz." - ADANA