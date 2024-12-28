Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında düğüm çözülüyor
Narin Güran davasında düğüm çözülüyor! Gözler o saatte
Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı
İsrail'de uykuları kaçıran saldırı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
Plastik poşete zam kararı
Plastik poşete zam kararı! Yeni yılda yürürlüğe girecek
Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt
Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

AOSB Başkanı Sütcü: "Büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz güçlü adımlarla devam ediyor"

AOSB Başkanı Sütcü:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB'nin stratejik konumu nedeniyle yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB'nin stratejik konumu nedeniyle yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiğini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Türkiye'nin sanayi gücüne yaptığı katkılarla bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Sanayi bölgesi, son yıllarda yaptığı yatırımlar ve genişleme projeleri ile dikkat çekiyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Yardımcısı Bekir Sütcü, bölgenin son yıllarda gösterdiği performansın Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirterek, "Adana Hacı Sabancı OSB, sanayinin her alanında etkin bir rol oynuyor ve Türkiye ekonomisinin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. 42 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz ve ihracatımız 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sanayi bölgemizde yer alan firmalarımızın ürettiği katma değer hem bölgesel hem de ulusal ekonominin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Devler liginde firmaları var

AOSB'de faaliyet gösteren 428 aktif firma, tekstil, kimya, metal ve plastik gibi 21 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 17 firma ise İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde yer alarak bölgenin ekonomik gücünü ve üretim kapasitesini gözler önüne seriyor. Bekir Sütcü, bu başarıyı bölgedeki firmaların yüksek üretim kapasitesine ve AOSB'nin modern altyapısına bağlıyor.

"Lojistik avantajlarımız firmalar için büyük fırsatlar sunuyor"

Adana Hacı Sabancı OSB'nin sanayi firmaları için lojistik anlamda da stratejik avantajlar sunduğunu ifade eden Sütcü, "Sanayi bölgemiz, Mersin Limanı'na 98 kilometre, İskenderun Limanı'na ise 84 kilometre uzaklıkta. Bu da firmalarımızın ürünlerini deniz yoluyla hızlı ve maliyet etkin bir şekilde ihracat pazarlarına ulaştırmasına imkan tanıyor. Ayrıca bölgedeki havaalanları ve karayolu bağlantıları sayesinde, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara erişim çok kolay. Bu stratejik konum, sanayi bölgemizi yatırımcılar için cazip bir merkez haline getiriyor" dedi.

Sütcü, AOSB'nin lojistik avantajlarının sadece iç piyasada değil, uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti.

Yeşil OSB Hedefi: Çevreye duyarlılık ön planda

Sanayi üretiminin yanı sıra çevre duyarlılığına da büyük önem verdiklerini belirten Bekir Sütcü, AOSB'nin Yeşil OSB olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Sütcü, şunları kaydetti:

"Bölgedeki firmalarımızın karbon emisyonlarını ölçmek ve bu emisyonları azaltmak için TSE onaylı bir karbon emisyon yazılımı kullanıyoruz. Bunun yanı sıra, sanayi bölgesindeki atık su arıtma tesisimiz de çevre kirliliğini önleme konusunda büyük bir rol oynuyor. 90.000 m/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ve 222.000 m/gün kapasiteli Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi olma hedefimize hızla ilerliyoruz."

Çevre dostu projeler

AOSB'nin çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi olması, hem bölgedeki sanayi üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hem de çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor. Başkan Sütcü, çevre dostu projelere yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini ve AOSB'yi Türkiye'nin en yeşil organize sanayi bölgelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Enerji üretiminde güneşten güç alıyor

Enerji yönetimi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Sütcü, AOSB'nin enerji verimliliği hedeflerine değinerek, "AOSB'de kurduğumuz Güneş Enerji Santrali (GES) toplamda 232 MW kurulu güce sahip. Bu kapasite, sanayi bölgesindeki firmaların enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. SCADA sistemi ile 24 saat boyunca enerji tüketimini izleyerek, enerji yönetimimizi daha verimli hale getiriyoruz" dedi.

Sütcü, AOSB'nin Adana genelindeki elektrik tüketiminin yüzde 21.55'ini, doğalgaz tüketiminin yüzde 39.71'ini ve su tüketiminin yüzde 24.72'sini oluşturduğunu belirterek, bölgedeki enerji yönetim projeleriyle bu oranları daha da verimli hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Eğitime yatırım geleceğe yatırım"

AOSB'nin yalnızca sanayi üretiminde değil, aynı zamanda eğitim ve insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli yatırımlar yaptığını belirten Sütcü, "Çukurova Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz AOSB Meslek Yüksekokulu, teknik personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, Özel Erkan AOSB Teknoloji Koleji ile gençlerimize sanayi odaklı bir eğitim sunuluyor. Sanayinin geleceği için nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın farkındayız ve bu yüzden eğitim yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile sanayinin ötesinde

Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü, bölgedeki sosyal sorumluluk projelerinin de AOSB'nin başarısının arkasındaki önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. 2023 yılında Yüreğir Devlet Hastanesi işbirliği ile kurulan AOSB Semt Polikliniği sayesinde bölge çalışanlarının ve yakınlarının 7/24 sağlık hizmetine erişim imkanı sağlandığını belirten Sütcü, sağlık ve sosyal hizmetlerin bölgenin büyümesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Bölgeye sağlanan bu tür hizmetlerin sadece sanayi üretimini değil, aynı zamanda iş gücü memnuniyetini ve verimliliğini de artırdığını vurgulayan Sütcü, "Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgedeki yaşam kalitesini yükseltmek ve sanayi çalışanlarının ihtiyaçlarına karşılık vermek bizim için çok önemli. Kadın Sanayiciler Platformu ve Genç Sanayiciler Kurulu gibi sosyal organizasyonlarımızla da bölgedeki iş dünyasına destek oluyoruz" dedi.

Geleceğe yönelik hedefler

Bekir Sütcü, AOSB'nin gelecekte de sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini ve Türkiye'nin sanayi üretimine güçlü katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Hedefimiz, sanayi bölgemizi Türkiye'nin en büyük üretim merkezlerinden biri haline getirmek. Bunun için çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve eğitime yatırım gibi kritik alanlarda projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin geleceğe yönelik hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"AOSB olarak büyümeye odaklanırken sürdürülebilir kalkınma prensiplerini de ön planda tutuyoruz. Sanayi üretimimizi ve ihracat hacmimizi artırmak için yatırımlarımız devam edecek, ancak çevreye duyarlılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Enerji verimliliği projelerimiz, nitelikli iş gücü yetiştirme çabalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle sadece sanayi üretiminde değil, bölgesel kalkınmada da öncü olmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıları her geçen gün daha da artırarak sanayide güçlü bir rol oynamaya devam edeceğiz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz için çok konuşulacak yorum
img

İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
img

Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
İhanet yazışmaları ortaya çıktı: Banyoda ne yaptınız Wanda
Icardi'den Wanda'ya olay banyo sorusu

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İl Milli Eğitim Müdürü ATAMA KARARNAMESİ yayınlandı 28 Aralık Cumartesi (15 İL)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.