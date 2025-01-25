Antalya'da Yarıyıl Tatili ve Eğitim Kampları Bir Arada

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, yarıyıl tatilinde bazı okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl yaklaşık 17 milyon turistin tatil yaptığı Antalya'da, farklı ülkelerden gelen tatilciler kış mevsimi olmasına rağmen güzel havalarda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Yeni yıla hareketli giren Antalya, yarıyıl tatilini geçirmek isteyenlerin ve bazı özel okulların eğitim kamplarının da adresi oldu.

Bir taraftan farklı ülkelerden gelen yabancı turistler tatilini yaparken diğer taraftan da birçok lüks otelin toplantı salonları sınıflara dönüştürülerek hem tatil hem ders çalışmak isteyen öğrencilerin hizmetine sunuldu. Türkiye'nin farklı illerindeki bazı okullar otellerde eğitim kampı düzenleyerek, çocukların hem düzenli ders çalışmasına hem de tatil yapmasına imkan tanıdı.

Öğrenciler yapılan programlar kapsamında günün belirli saatlerinde oluşturulan sınıflarda arkadaşlarıyla ders çalışırken verilen aralarda sahilde güneşlenip, denize ve havuza girebiliyor, spor salonlarından ve farklı etkinlik alanlarından faydalanabiliyor.

"Ders çalışma ortamları oluşturuldu"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, yılbaşı sürecinden sonra yaşanan durgunluk döneminin yarıyıl tatiliyle hareketlendiğini söyledi.

Kavaloğlu, kışın özellikle ailelerin daha çok kayak tatilini tercih etmesine rağmen bazılarının deniz, kum, güneş için Antalya'ya geldiğini ifade etti.

Kış olmasına rağmen iklim şartları çok iyi olduğundan denize girilebildiğini anlatan Kavaloğlu, "Oteller, ders çalışıp dinlenecek, eğlenecek olan öğrencilere ve ailelere çok geniş imkanlar sunuyor. Dolayısıyla onlara ders çalışma ortamları da oluşturuldu. Antalya'daki oteller öğrencilere sessiz sakin çalışma ortamları sunuyor. Hem dinlenebiliyorlar hem ders çalışabiliyorlar hem de eğlenebiliyorlar. Dolayısıyla sömestir dönemi Antalya'da yoğun geçiyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen öğrencilerden Tutku Nastari, kamp için geldikleri otelde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını, arkadaşları ve öğretmenleriyle hem tatil hem de verimli ders çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Eğitim kampının kendisine motivasyon olduğunu belirten Nastari, "Soru çözme becerilerini geliştirme ve konu anlatımlarını pekiştirme açısından çok iyi. Dinleniyoruz, etkinliklere katılıp eğleniyoruz. Arkadaşlarımla aynı yerde hem ders çalışmak hem kaliteli vakit geçirmek çok güzel. Tatilde dinlenme imkanım da oluyor." dedi.

Tarih öğretmeni ve kariyer merkezi sahibi Bora Eker ise İstanbul'dan öğrenci grubuyla Antalya'ya geldiklerini, hem tatil hem eğitim faaliyeti yaptıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin uzun tatil dönüşü odaklanma problemi yaşayabildiğine dikkati çeken Eker, şunları kaydetti:

"Tatilde dinlenmelerini, aynı zamanda konforu en aza indirerek bir arada vakit geçirmelerini, birlikte ders çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kampta çocukları olabildiğince dijital argümanlardan uzak tutarak, dijital detoks da sağlıyoruz. Böylece performans süreçlerini artırarak, öğrencilerin en büyük problemi olan odaklanma sorununun azaltılmasına katkı sağlıyoruz."

"Her şeye vakit ayırabileceklerini gösteriyoruz"

Özel bir okulun müdürü Ali Döğücü de 38 öğrenci ve 12 öğretmenle lüks otelde kampa girdiklerini, çocuklara sabahtan akşama kadar günü nasıl verimli kullanabileceklerini öğrettiklerini anlattı.

Kamptaki öğrencilerin YKS'ye hazırlandığını belirten Döğücü, "Oldukça fazla soru çözebilmelerini sağlıyoruz. Otelde öğrencilerin hem tatil yapıp hem ders çalışabileceğini aslında doğru zaman yönetimiyle her şeye vakit ayırabileceklerini gösteriyoruz. Tüm imkanlardan faydalanıyorlar, eğleniyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Deren Nur Özdemir de arkadaşlarıyla tatili iyi değerlendirerek YKS'ye hazırlandığını, verilen aralarda sahilde yürüyüş yaptıklarını, gün doğumu ve batımını seyrettiklerini belirtti.

Emre Sebzeci ise hem tatil yapıp hem sıkı ders çalışarak, farklı deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Derin Kılıç da öğretmenlerle konular üzerine çalışıp, bol bol soru çözdüklerini, aralarda ise eğlendiklerini ifade etti.