Enerjide acele kamulaştırma kararları

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara, Bilecik ve Diyarbakır'da çeşitli enerji projeleri kapsamında acele kamulaştırma yapılmasına karar verildi. TEİAŞ ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli taşınmazlar kamulaştırılacak.

Ankara, Bilecik ve Diyarbakır'da çeşitli enerji projelerinin yapımı kapsamında proje güzergahlarındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ankara sınırları içinde TEİAŞ'a ait "400/154 kV Çayırhan Transformatör Merkezi Sahası Projesi" sahasına isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bilecik'in Merkez ilçesinde bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Yenişehir TM-Taşçılar Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait AR/TPO/K/M44-b4 pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılacak Şükürlü 4,7,8,9 ve 10 kuyularının lokasyon sahası ve yolunun yapımı amacıyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
