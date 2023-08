Andırın'da minibüsçüler ceza yedikleri için işlerini bırakmak zorunda kalıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir minibüs taşımacılık şirketinin şoförleri, D2 taşıma belgeleri olmasına rağmen sık sık ceza yediklerini, borçlarını ödeyemedikleri için işlerini bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Mustafa Çuhadar "D2 belgesi ile çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine serbest yolcu taşımacılığı, grup yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Ama bu Andırın'a geldiğimiz zaman, Andırın köylerinden serbest olduğu halde taşımacılık yaptırmıyorlar bize. Mağduruz çok perişan durumdayız. İki seneden beri ekmeğimiz kapandı, çalışamaz duruma geldik" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı köylerden Osmaniye'nin Kadirli ilçesine grup yolcu taşıma işi yapan 10 minibüsçü, D2 belgesi ile Türkiye'nin her yerine grup yolcu taşıma hakları olmasına rağmen Andırın'da ceza yediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

"İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Minibüsçülerden Mustafa Çuhadar, şöyle konuştu:

"25 yıldır minibüsle bu taşıma işini yapıyoruz. Köylerden Kadirli'ye, Kadirli'den köylere götürüyoruz grup halinde. 1,5-2 yıldan beri en az araç başı 3'er tane ceza yazıldı, 10 -12 tane ceza yedik. Cezaları ödeyemedik. Perişan durumdayız. İşi bırakmak zorunda kaldık. Vatandaş telefon ediyor ama biz şu an götüremiyoruz, yolu bıraktık vatandaşta perişan, yayan yola düşüyor. D2 belgesi ile çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine serbest yolcu taşımacılığı, grup yolcu taşımacılığı yapıyoruz. İstanbul'da aynı belge ile otellerden alıp havaalanına bırakıyoruz, havaalanından alıp otellere bırakıyoruz. Orada hiçbir problem yaşamıyoruz. Ama bu Andırın'a geldiğimiz zaman, Andırın'ın köylerinden serbest olduğu halde taşımacılık yaptırmıyorlar bize. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü geliyor, bizim aracımızı bulup ceza yazıp gidiyor. Mağduruz çok perişan durumdayız. 2 seneden beri ekmeğimiz kapandı, çalışamaz duruma geldik. Taksitli araçlarımız var ödeyemiyoruz şu an. Vatandaş taksi tutuyor taksi 500 TL ücret alıyor vatandaş bunu karşılayamıyor, perişan oluyor. Akaryakıt pahalı olması nedeniyle vatandaş bizim araçlara binemediği için araç tutmak zorunda kalıyor. Araç tutulduğu zaman çok farklı ücret ödüyor, pahalıya patlıyor. Vatandaş mağdur. Bizim araçlara binmek istiyorlar bizde ceza yediğimiz için gidemiyoruz."

"EVİME EKMEK GÖTÜREMİYORUM"

Minibüsçü Mehmet Kar ise şunları söyledi:

"Ben minibüsçüyüm, 25 yıldır Kadirli'ye çalışıyorum. Belgelerimiz olduğu halde biz çalışamıyoruz. Ben arabamın vergisini veremiyorum, pulunu alamıyorum, evime ekmek götüremiyorum, çok zor durumdayız. Biz götürsek 80-160 liraya götürüyoruz, 160 lirayla adamın işi bitiyordu, şu anda 800-900 lirayla bitiyor adamın işi. Belgemiz D2, 25 yıldır ben o yola çalışıyordum herhangi bir sıkıntı yoktu, 2 yıldan beri sıkıntımız var. Salmıyorlar bizi şikayet ediyorlar. Ulaştırmadan ben en az dört sefer ceza yemişim her ceza 8 -10 bin lira. Ben bunu ödeyemedim evime icra gelecek. Ailem ile huzursuz oluyorum. Minibüsçülükten başka bir şeyim yok sadece minibüs. Ben bir yere gidip de çalışamam. Benim yaşım 55 nasıl gider çalışırım ben? Akaryakıt fırladı 40 lira oldu şu anda ben mazot parası bulup bir yere gidemiyorum, sıkıntı çoğaldı. Ailemle çok zor bir durumda kaldık biz'.'

"YOLA BİN LİRA HARCIYORUM"

Başka bir minibüsçü Selahattin Dobur, "Bu cezalardan usandık. Bu cezaları yatıramaz olduk. Nedenini bizde anlamadık. Evraklar tam olduğu için niye şikayet ediyorlar? Neden ceza yazıyorlar bunu anlamıyoruz, anlayamıyoruz efendim" dedi.

Döngel köyünden Kadirli'ye giden bir vatandaş ise "Biz mecbur Kadirli'ye gitmek durumundayız. Hastamız oluyor, misafirimiz geliyor, araba yok. Minibüslerimizi çıkartmıyorlar ceza yiyor. Taksi tutuyorum öyle gidiyorum. Çok para harcıyorum tabii ki gidiş 500 lira, dönüş 500 lira. Bin lira para harcıyorum. 200 liraya gittiğimiz yola bin lira para harcıyoruz" diye konuştu.

