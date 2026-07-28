ALTSO'dan turizm sektörüne finansman desteği talebi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, "TOBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızda hizmet ihracatçısı olan turizm sektörünün yabancı para kredi kısıtlamalarından muaf tutulmasını veya sektöre özel bir model geliştirilmesini, ekspertiz süreçleri ile rapor limitlerinin günümüz ekonomik durumlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesini, BDR ve JCR süreçlerinde ciro ve kredi limitlerinin gözden geçirilmesini, raporlama maliyetlerinin azaltılmasını ve süreçlerin hızlandırılmasını talep ettik" dedi.

ALTSO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda temmuz ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaşan ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklamalar yaptı. Erdem, "TOBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızda turizm sektörünün yaşadığı finansman sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Bu kapsamda; Hizmet ihracatçısı olan turizm sektörünün yabancı para kredi kısıtlamalarından muaf tutulmasını veya sektöre özel bir model geliştirilmesini, ekspertiz süreçleri ile rapor limitlerinin günümüz ekonomik durumlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesini, BDR ve JCR süreçlerinde ciro ve kredi limitlerinin gözden geçirilmesini, raporlama maliyetlerinin azaltılmasını ve süreçlerin hızlandırılmasını talep ettik. Antalya ve Alanya, Türk turizminin lokomotifidir. Turizm sektörünün güçlü kalması yalnızca turizmcilerin değil; üreticinin, esnafın, çalışanların ve ülke ekonomisinin ortak kazanımı olacaktır" dedi.

"Süre uzatılmalı"

Erdem ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülen ve yurt dışından döviz geliri elde eden firmaların bu dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri halinde çeşitli desteklerden yararlanmasını sağlayan uygulamaya da değindi. Söz konusu desteğin mevcut düzenlemeye göre 31 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Erdem, özellikle ihracat yapan ve yurt dışından gelir elde eden firmalar açısından uygulamanın büyük önem taşıdığını belirtti. Erdem, "İş dünyamızın finansmana erişimini kolaylaştıran ve döviz gelirlerinin ekonomimize kazandırılmasını teşvik eden bu uygulamanın süresinin sona ermek üzere olması firmalarımız açısından belirsizlik oluşturmaktadır. Uygulamanın devam etmesi, üretim, ihracat ve istihdamın desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilgili uygulamanın süresinin yeniden uzatılması yönündeki talebimizi yetkililere iletiyoruz" diye konuştu.

Anadoludakiler: 81 il 81 ürün

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programında Antalya'yı temsil edecek ürün olarak Alanya keçiboynuzunun seçildiğini belirten Erdem, bu kapsamda yürütülen çalışmaları anlattı. Antalya ve Alanya'da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini de belirten Erdem, "Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Gökçe'yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Erdem ayrıca, Alanya iş dünyasını yakından ilgilendiren güncel ekonomik gelişmeler, sektörlerin talep ve beklentileri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmalar üzerine de meclis üyelerine bilgiler verip, görüş ve önerilerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı