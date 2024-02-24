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Altın, Borsa ve Dolar Kazandı

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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 1,34 kazançla haftayı tamamladı. Altın ve doların fiyatları da yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,34 kazançla 9.374,20 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.173,27, en yüksek 9.416,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,57 kazançla 8.785,62 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 12,80 artışla 15.904,73 puan, Mali Endeksi yüzde 1,63 yükselişle 9.971,88 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,26 azalışla 14.473,01 puan oldu.

Mia Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,09 ile Mia Teknoloji oldu. Mia Teknolojiyi, yüzde 22,27 ile Kocaer Çelik, yüzde 16,35 ile Alarko Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,81 ile Sasa Polyester, yüzde 8,54 ile Hektaş ve 7,49 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 395 milyar 370 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 355 milyar 471 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,91 kazançla 2.027 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,92 artışla 13 bin 623 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 0,85 artışla 31,0920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,74 yükselişle 33,7050 lira oldu.

Geçen hafta 38,8410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,88 artarak 39,5700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,21 yükselişle 35,5090 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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