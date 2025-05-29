AKTOB'dan 'Antalya'da turizm ve kongre' değerlendirmesi

Akdeniz Turizm Otelciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya, Antalya'da uluslararası alanda en son NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın yapıldığını belirterek, "Bize, ülkemize önemli bir prestij kazandırdığı kesin. Hem bizler açısından hem de ülkemiz turizmi açısından gerçekten yüz ağartıcı bir organizasyondu." dedi.

Alkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya ve Belek bölgesinde yaz turizmi ve kongre turizminin güncel durumunu değerlendirdi.

Bu yılın ilk 3 ayında turizm açısından bölgede iyi bir başlangıç yapılmadığını ancak nisan ayıyla sektörün toparlandığını belirten Alkaya, nisanda rakamların iyi olduğunu, mayısın da nisan kadar olmasa da iyi gittiğini söyledi.

Haziran ayında Kurban Bayramı dolayısıyla iç piyasada bir canlılığın olduğunu ifade eden Alkaya, bu ivmeyle birlikte sezonun iyi bir seyir yakalaması yönünde pozitif beklentilerinin bulunduğunu kaydetti.

En fazla turist Rusya, Almanya ve İngiltere'den

"Bizim 2 ana pazarımız var. Biri Rusya biri Almanya. Hep böyle oldu. Böyle de olmaya devam ediyor. Yani ilk 2 sırada Rusya ile Almanya var. Almanya'dan veriler iyi. Yani Avrupa ayağında bir sıkıntı görünmüyor ama Rusya'da biraz durgunluk var." diyen, Alkaya şöyle devam etti:

"Sebeplerine bakarsak bunlardan birinin rublenin durumu olduğunu görüyoruz. Savaş psikolojisi nedeniyle Rus halkı biraz temkinli davranıyor. Biz geçtiğimiz yıllardaki başarımızı korumak, hatta üzerine koyarak, artırmak üzere çalışıyoruz. Ana pazarlarımız Rusya ve Almanya'ya şimdi de İngiltere eklendi. Yani üçüncülüğe İngiltere yerleşmiş oldu. Buraya aday olan aslında Ukrayna'ydı ama oradaki gelişmeler ne yazık ki Ukrayna'yı çok gerilere düşürdü. Buna rağmen ilk 10'un içerisinde Ukrayna var. Çok enteresandır, bütün bu gelişmelere rağmen Ukrayna sekizinci sırada yerini almış durumda."

Antalya'ya gelen Rus turist sayısına ilişkin verileri paylaşan Alkaya, "Rusya'dan 2020 yılı içerisinde 1 milyon 500 bin kadar turist gelmiş Antalya'ya. Bunun pazar payı yüzde 47. 2021'de 3 milyon 580 bine ulaşmış. Yani pandeminin ardından tekrar sıçrama yapmış Ruslar ve yüzde 41 olmuş pazar payı. 2022'de 3 milyonu aşarken pazar payı yüzde 24 olmuş. 2023'te sayı 3 milyon 461 bine gelirken yüzde 23,5 olmuş bu pay. Sayı 2024'te 3 milyon 910 bin olarak 4 milyona yaklaşmış ve pazar payı da 24,5 olmuş." diye konuştu.

İngiliz turistlerin Antalya'da yükselen bir pazar olduğuna dikkati çeken Alkaya, 2022'de 1 milyon 147 bin, 2023'te 1 milyon 318 bin ve 2024 yılında 1 milyon 600 bine yaklaşan turistin pazar payını yüzde 10'lara çıkardığına dikkati çekti.

"Antalya'da yapılacak Uluslararası Uzay Kongresi'ne dünyadan temsilciler gelecek"

Konuşmasında Antalya'da uluslararası alanda en son NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın yapıldığını ve bunun bölge için çok iyi bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Alkaya, şöyle devam etti:

"ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve 100 kişilik ekibini çok iyi ağırladık. Onlar da bize teşekkür yazıları yazdılar, bizlerle özel görüşmeler yaptılar. Fransa ekibini de aynı şekilde ağırladık. Bu çok önemli bir organizasyondu. Türk turizmi adına, sektör adına NATO'nun bu toplantısı muazzam bir etkinlikti. Bize, ülkemize önemli bir prestij kazandırdığı kesin. Hem bizler açısından hem de ülkemiz turizmi açısından gerçekten yüz ağartıcı bir organizasyondu. Bunun öncesinde de dördüncüsü yapıldı Antalya Diplomasi Forumu'nun. Ona da yine 3 bin diplomat, ülke yöneticileri, ülke başkanları katıldı. O da muazzam bir organizasyon oldu."

Alkaya, Antalya'nın 2026 yılında dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Pek çok ülke bunu alabilmek için yarışa girdi. Amerika, Latin Amerika ve Avrupa'da bazı şehirler bu yarışa girdi ama bu organizasyonu Türkiye aldı. Onun için gerçekten gururluyuz. 2026 senesinde bu büyük organizasyonu ülkemizde gerçekleştireceğiz. Türk Uzay Ajansı bunu organize edecek ve bütün dünyadan temsilciler Antalya'ya gelecek. Uzay Kongresi'ne katılmayan ülke yok. ABD'den Sri Lanka'ya kadar uzayla ilgilenen tüm ülkeler burada olacak." ifadelerini kullandı.

Golf turizminin de Türkiye'de geliştirilmesinin ülke adına çok önemli olacağına işaret eden Alkaya sözlerini şöyle tamamladı:

"Golf çok önemli bir turizm alanı dünyada. Büyük paralar kazandıran niş bir iş. Biz büyük paralar kazanabiliyor muyuz? Kazanamıyoruz. Neden? Antalya'da 15 tane de golf sahamız var. Ama 300 kusür İspanya'da var. 200'e yakın Portekiz'de var. Nasıl baş edeceğiz o sahalarla? İspanya'nın yıllık golf turizminden edindiği para 10 milyar avro. Bizim 300 milyon avro. Golften para kazanmanız için potansiyelinizin olması lazım. O zaman yeni golf sahalarına ihtiyaç var. İlle de Belek olacak diye bir kural yok. Antalya içi olabilir. Kuşadası olabilir. Bodrum, Çeşme olabilir. Dolayısıyla saha sayısının artması lazım. Ciddi bir gelir elde etmemiz için yeni sahalar lazım. Antalya'daki 15 tane golf sahası yeterli değil."