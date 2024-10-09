Üye Girişi
Haberler

Aksa Doğalgaz ve Osaka Gas'tan Afet Önleme Protokolü

Aksa Doğalgaz ve Osaka Gas'tan Afet Önleme Protokolü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Doğalgaz, Japonya'nın Osaka Gas şirketi ile afet önleme ve deprem konularında iş birliği yapmak üzere önemli bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde İstanbul ve Malatya’da bir araya gelen şirket temsilcileri, depreme hazırlık ve bilgi teknolojileri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Afet önleme ve deprem konusuna yönelik olarak uluslararası alanda stratejik iş birliklerine imza atan Aksa Doğalgaz, Dünya'nın ve Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Osaka Gas ile imzaladığı protokol kapsamında İstanbul ve Malatya illerinde bir araya geldi. İş birliği sürecinden büyük memnuniyet duyduklarını ve her iki şirketin afet önleme ve deprem konusundaki bilgi birikimleri ile geliştirilebilecekleri teknoloji ve yeniliklerle birlikte önemli kazanımlar elde edeceklerini ifade eden Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "6 Şubat depremleri hepimize bir kez daha gösterdi ki biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depreme her açıdan hazır olmalıyız" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri sonrası uluslararası alanda geleceğe dönük stratejik iş birlikleri gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Osaka Gas ile Afet Önleme ve Deprem Protokolü kapsamında bir araya gelerek saha ziyaretlerine başladı. İlk etapta geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelen Aksa Doğalgaz ile Osaka Gas temsilcileri, görüşmelerin ardından Malatya ilinde saha ziyaretlerini gerçekleştirdi. Sistem dizaynı, hidrolik hesaplamaları, uydu görüntüleri üzerinden yapay zeka kullanılarak yapılan tespitler, SCADA sistemi, alarm ve iş emirleri ile hızlı müdahale kabiliyeti, kaçak arama, onarım ve devreye alma işlemleri gibi birçok operasyonel konuda bilgi aktarılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Yüksek teknoloji ürünü donanım ve yazılımlarla kurulmuş olan Aksa Doğalgaz uygulamaları Osaka Gas temsilcileri tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Aksa Doğalgaz, afet ve acil durumlardaki görev, plan ve sorumluluklar, mevzuatsal geliştirmeler, risk faktörlerinin yeniden incelenmesi, ayrıca, önlem ve müdahaleler gibi temel hususların yanı sıra bilgi ve teknoloji paylaşımı gibi temel hususlar üzerine görüşmelerine devam ederken, kazanımlarını deprem bölgeleri başta olmak üzere hizmet verdiği tüm bölgelerde uygulamayı hedefliyor.

"Biz bir deprem ülkesiyiz"

Aksa Doğalgaz'ın geleceğe dönük yapıcı ve stratejik iş birlikleriyle sektörde öncü atılımlarda bulunduğunu belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, geliştirilecek çalışmaların ve ortaya koyulacak faaliyetlerin her iki ülke için önemli olduğunun bilgisini verdi. Etkin adımların ön planda olduğu çok güçlü iş birlikleriyle fikir alışverişi yapmayı önemsediklerini dile getiren Arslan, "Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri hepimize bir kez daha gösterdi ki biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depreme her açıdan hazır olmalıyız. Kurulduğumuz ilk günden itibaren tüm yer altı ve yer üstü şebeke unsurlarımızı son teknolojiyle takip ediyor, koruyor ve önleyici tedbirler alarak ilerliyoruz" dedi.

"Afet durumlarında da kesintisiz gaz arzı sağlıyoruz"

Deprem çalışmalarıyla ilgili gerekli uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Arslan, "Türkiye genelinde 45 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 27 il merkezi, 306 ilçe ve beldede 5 milyonu aşkın abonesine doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz olarak afet önleme yeteneklerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak Osaka Gas ile önemli bir protokole imza attık; fay zone'larında yer alan her iki ülke birbirine destek olmanın da ötesine geçerek kapsamlı inceleme ve değerlendirmelerin ardından tüm dinamikleri belirleyerek hareket edecek, sonraki süreçte ise bu alandaki tüm gelişmelerimizi kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Amacımız, doğal gaz dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerde vatandaşlarımıza güvenli gaz arzını her koşulda kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmek, afet durumlarında da kesintisiz gaz arzı sağlıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın güvenliği her zaman ön planda, dolayısıyla sektörümüzde ilkeleri belirlemeye, doğal gaz dağıtımı alanında uluslararası bir referans noktası olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

istanbul Malatya Japonya Deprem

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Son seçim anketinde fark yalnızca 0.5 puana indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Nurdağı 9-10 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ekim Karatay, Beyşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ekim Çubuk, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.