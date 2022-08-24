Akkuyu NGS'de hava kanalları üretimine başlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa sahasında havalandırma sistemlerinin montajında kullanılan metal borular olan hava kanallarının üretimi için atölyede çalışmalara başlandı.

Tedarik, montaj ve kaynak, hazır ürünlerin piyasaya sürülmesi için çeşitli bölgelere ayrılmış olan atölye ayrıca hava kanallarının kaynak bağlantılarının karbon çeliğinden arındırılmasına yönelik bir bölüm de barındırıyor. Atölye, Akkuyu NGS'nin reaktör bölümleri ve türbin binaları olmak üzere ana tesislerinin yanı sıra santralin genel bina ve yapılarında kullanılacak yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli hava kanalları üretiyor. Hava kanallarının üretiminin tam kapasiteye erişmesinin ardından, Türkiye'de üretilen çeliği kullanan nükleer santralin güvenilir şekilde işletilmesi için önemli olan üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin metrekare olacak. Çok yüksek kalitede üretilmesi hedeflenen ürünlerin kontrolü birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Hava kanalları, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanlarının katılımıyla sıkı giriş kontrolünden geçtikten sonra kurulum için gönderiliyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Akkuyu NGS inşaat sahasında hava kanallarının üretimi için bir atölye inşa etme kararı, imalat zamanlamasını optimize etme ve mekanik montaj işleri bölümlerine hazır ürün tedarik etme ihtiyacından kaynaklandı. Hava kanalı atölyesinin kurulması projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sırasında, diğer nükleer santrallerin inşa deneyiminden yararlanıldı. Mevcut aşamada atölyede tam teşekküllü üretim başlatıldı."

İnşaat çalışmalarının hız kazandığı göz önüne alındığında, çalışmaların zamanında tamamlanması için gerekli olan çeşitli malzemelerin üretim hacmi sürekli artıyor. İnşaat sahasının batı bölgesinde faaliyet gösteren 5 beton fabrikası aynı anda dört güç ünitesinin inşası için beton sağlıyor. Buna ek olarak saha, betonarme blokların ön montajı ve ağır ekipmanların depolanması için alanlar ve ayrıca inert malzemeler için soğutulmuş depolar ile donatıldı. Sahada 2019 yılından bu yana, nükleer santral binalarının duvar ve tavanlarının inşası için gerekli tüm zırhlı ve çelik yapıların üretildiği bir güçlendirme atölyesi faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS'nin inşaat projesi, planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. İnşaat ve montaj çalışmaları dört güç ünitesinin yanı sıra, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemleri, idari binalar, eğitim-uygulama merkezi ve nükleer güç santralinin fiziksel koruma tesisleri gibi ana ve yardımcı tesislerin tüm bölümlerinde kesintisiz sürüyor. - MERSİN