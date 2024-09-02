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AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da Siyah İncir Hasadı Yaptı

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Bursa'nın marka tarım ürünlerinden biri olan siyah incirde yapılan hasatlar dünyanın dört bir yanına ihracat yapılırken, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, üreticiyi tarlada ziyaret etti. Çiftçilerle hasat yapan Varank, "Tarım Bakanlığımızın yeni açıkladığı destekler daha önceki desteklerin ilerisinde olup aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirerek daha dengeli üretimi sağlayacak. Desteklerden çiftçilerimiz de istifade edecek" dedi.

Bursa'nın marka tarım ürünlerinden biri olan siyah incirde yapılan hasatlar dünyanın dört bir yanına ihracat yapılırken, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, üreticiyi tarlada ziyaret etti. Çiftçilerle hasat yapan Varank, "Tarım Bakanlığımızın yeni açıkladığı destekler daha önceki desteklerin ilerisinde olup aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirerek daha dengeli üretimi sağlayacak. Desteklerden çiftçilerimiz de istifade edecek" dedi.

Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya Üniversitesi ziyaret ettikten sonra dünyanın dört bir yanına ihracat edilen siyah incirin üretildiği Mudanya Çepni Köyüne gelerek çiftçilerle hasat etti. Burada konuşan Varank, "Burada çiftçi arkadaşlarımızla beraber incir hasadına katıldık. Bildiğiniz gibi siyah incir, Bursa için coğrafi işaretli bir ürün. Zaten Bursa birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da gerçekten Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden, marka şehirlerinden bir tanesi. Bursa'nın en önemli ürünlerinden incirin hasadı arkadaşlarımızla beraber katılmak istedik. Buradaki ürünlerin bir kısmı ihracata gidiyor. Bir kısmı iç piyasada tüketiliyor. Burada tarımla uğraşan arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Buradaki emekçi kardeşlerimizle Bursa'nın tarımını geliştirebilmek için özellikle Bakanlığımızla birlikte Valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimizi ve tüketici vatandaşlarımı memnun edecek çalışmalar yapıyoruz"

Konuşmasına devam eden Varank, "Şu anda Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan domatesle ilgili salça fabrikalarıyla ilgili konuları birebir takip ediyoruz. Ama bunun yanında diğer ürünlerle ilgili de arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Nasıl yardımcı olabiliriz? Çiftçimizi memnun edecek, üreticimizi memnun edecek. Ama aynı zamanda sofrasında bu ürünleri tüketen vatandaşlarımızı memnun edecek çözümleri geliştirmek için gayret ediyoruz. Bugün. İncirle ilgili bilgi aldık. Yakında tabii bu bölge aynı zamanda zeytin bölgesi, zeytin hasadı başlayacak. Bununla ilgili de hem Bakanlığımız, hem Tarım Bakanlığımız, hem Ticaret Bakanlığımız gerekli çalışmaları sürdüyor. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Bursa'mızı geliştirmek için, tarımda da liderliğini devam ettirmek için inşallah çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

"İftiralarla karalamaya çalışan bir kesim var"

Bakanlığın açıkladığı destekleri karalamak için iftara atıldığını belirten Varank, "Bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığımız yeni dönemde uzun vadeli olarak ve ürüne dayalı, planlamaya dayalı yeni bir destek sistemini tüm Türkiye'ye ilan etti. Ben buradan özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. Şu destek kalktı, bu destek kalktı diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun. gayet bilincinde. Ama vatandaşlarımızın da şunun bilmesini istiyorum. Lütfen bu yalanlara inanmayın. Özellikle Tarım Bakanlığı'mızın yeni açıkladığı destekler hem daha önceki desteklerin ilerisinde olup aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirerek daha dengeli üretimi sağlayacak. Desteklerden çiftçilerimiz de istifade edecek. İnşallah bunun sofraya yansımasını da vatandaşlar olarak hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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