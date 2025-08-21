AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'deki Sera OSB'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin, "İnşallah burada bir tarım devrimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de örneği yok. Dünyada sayılı örnekleri var. Burada yaptığımız çalışmanın da hem Ege Bölgemizde hem de diğer illerimizde örneklerini de hızlıca görmüş olacağız." dedi.

İzmir'deki temasları kapsamında, inşaatı süren Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları inceleyen İnan, buradaki jeotermal su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

İnan, burada yaptığı konuşmada, projenin büyük bir emekle ve vizyonla ortaya çıkarıldığını, İzmir için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Projenin olgunlaşmasında ve bölgeye yatırım olarak dönüşmesinde büyük bir kararlılık sergilediklerini aktaran İnan, şöyle devam etti:

"Tarımda tüm iklim koşullarını merkeze alan bu tarihi yatırımı hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Hem bölgeyle hem şehirle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla barışık büyük bir projeyi, şehrimizin, gençlerimizin menfaatine sunuyoruz. Başta Dikili ilçemiz olmak üzere kuzey hattımıza yönelik büyük bir mega eseri kazandırmak için de geri sayıma başladığımız bir dönemdeyiz. Burada yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var."

Projenin, yüzde 75'i kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten İnan, sürece katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

"Tarım devrimi gerçekleştiriyoruz"

Eyyüp Kadir İnan, projeyle büyük bir İzmir fotoğrafı ortaya koyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projeye destek veren dünya çapında ciddi kurumlar var, finans kuruluşları var. Onların da katılacağı güzel bir açılışla, bu geri sayımı tamamlamayı, şehrimize bu yatırımı hızlıca kazandırmayı hedefliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu zamana kadar bu projeye emek vermiş tüm milletvekillerimize, tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burada bir tarım devrimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de örneği yok. Dünyada sayılı örnekleri var. Burada yaptığımız çalışmanın da hem Ege Bölgemizde hem de diğer illerimizde örneklerini de hızlıca görmüş olacağız."

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'yle ilgili gelişmeleri anlattı.

Projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Özgener, "En özel teşekkürü, her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Bu projeyi başarıyla tamamlayıp onun teşrifleriyle açmayı umut ediyoruz." dedi.

İnan'a ziyarette AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan da eşlik etti.