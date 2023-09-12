Afyonkarahisar'da iş yerlerinin çalışma ruhsatları denetlendi

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan iş yerlerinin çalışma ruhsatlarını denetledi. Denetimlerde kaldırım ve yol işgalleri, gürültü yapan işyerleri ve izinsiz seyyar satışlar da kontrol edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde iş yerlerinin çalışma ruhsatları kontrol edildi.

Denetim kent merkezi Erenler mahallesinde yapıldı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, üniversite öğrencilerin çoğunlukta olduğu Erenler mahallesinde bulunan apart oteller, pansiyon, market ve işletmeleri denetledi. Yapılan uygulama çerçevesinde iş yerlerinin çalışma ruhsatları kontrol edildi. Ekipler kaldırım ve yol işgalleri, istirahat ve eğlence yerlerinde gürültü yapan işyerleri ile cadde ve sokaklarda izinsiz seyyar satış yapan kişilere uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR