Afyon ekonomi haberleri | Sandıklı ile beraber 2 ilçede daha haşhaş kapsülü alımı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı başladı.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye iki gün önce başladı. Bir ay içeresinde kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam bin 400 ton haşhaş kapsülü alımı planlanıyor. Haşhaş kapsülleri, tırlarla işlenmek ve morfin üretiminde kullanılmak üzere Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, Kilosu geçen yıl 5 TL'den alınan kapsülün fiyatı, morfin ve rutubet oranına göre değişiklik gösterirken bu yıl tavan fiyat 7 lira 50 kuruş olarak gerçekleşiyor.

Haşhaş Kapsül alım çalışmalarını yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Bu sene Haşhaş Kapsül alımı biraz geç kaldı oda Ofis Arpa ve Buğday alımı yapmakta idi. Hava şartlarından dolayı da arpa ve buğday hasattı biraz geç kaldı. Şimdi arpa ve buğday alımı durduruldu ve kapsül alımı başladı. Kapsül fiyatı uzun yıllar aynı kaldı. Enflasyon farkını hesaba katarsak fiyatlar daha yüksek olması lazım. Bu sene az bir fiyat farkı verdiler. 7 liranın üzerinde o da yeterli bir rakam değil" dedi. - AFYONKARAHİSAR