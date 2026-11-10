AFSİAD Başkanı Sayın, COP31'de KOBİ'lerin finansmana erişiminin önemini vurguladı

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AFSİAD Genel Başkanı ve AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin Türkiye ekonomisi, üretim kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "COP31 ile Türkiye'nin güçlü üretim ve yatırım kapasitesini daha ileriye taşımalıyız" dedi.

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in Türkiye açısından ekonomik ve ticari fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirvenin uluslararası iş birliği, yatırım, teknoloji ve istihdam açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Sayın, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. COP31'in "Uygulama COP'u" vizyonuyla gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Sayın, emisyon azaltımı, iklim finansmanı ve adil geçiş gibi başlıklarda alınacak kararların üretim kapasitesini geliştiren, teknolojik yetkinlikleri artıran ve nitelikli istihdam oluşturan yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

COP31 ile Yerel yatırımlar Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü artıracak

Yereldeki dönüşümün Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını belirten Sayın, farklı bölgelerdeki üreticilerin, tedarikçilerin ve girişimcilerin uluslararası yatırım ve teknoloji ağlarıyla buluşmasının önemine dikkat çekti. COP31'in tarım, enerji, ulaştırma ve şehirler gündeminin geniş yatırım imkanları sunduğunu ifade eden Sayın, su ve enerji verimliliği, gıda kayıplarının azaltılması, temiz enerji, verimli lojistik ve atıkların yeniden üretime kazandırılması alanlarındaki projelerin bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini kaydetti. Sayın, KOBİ'lerin bu yatırımlara katılımının yerel kazanımları ülke geneline taşıyarak Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü artıracağını vurguladı.

KOBİ'lerin finansmana erişimi önemli

Yeni yatırımların hayata geçirilmesi için güvenilir bir yol haritasına ve erişilebilir finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirten Sayın, özellikle KOBİ'lerin dönüşüm sürecinde finansman desteğinin yanı sıra teknik danışmanlık ve proje hazırlama desteğinin de önem taşıdığını ifade etti.

İşletmelerin düzenlemeleri, uygulama takvimlerini ve destek şartlarını önceden bilmesinin uzun vadeli yatırım kararlarını kolaylaştıracağını dile getiren Sayın, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Yerli teknoloji sağlayıcılarının dönüşüm yatırımlarına katılımının, üniversite-sanayi iş birliğinin ve çalışanlara yönelik mesleki eğitim programlarının da bu süreci güçlendireceğini belirtti.

Uluslararası iş birlikleri ekonomik kazanca dönüşmeli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun COP31 İş Dünyası Elçisi olarak görevlendirilmesini de değerlendiren Sayın, bu görevin Türk iş dünyasının uluslararası yatırım ve finansman çevreleriyle ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

COP31'in oluşturduğu uluslararası görünürlüğün kalıcı ticari ilişkilere dönüştürülmesi gerektiğini belirten Sayın, teknoloji ortaklıkları, ortak üretim girişimleri ve yeni ihracat bağlantılarının Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarını önemsiyoruz

AFSİAD ve AFSİAD Federasyonu olarak üyelerinin yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına ulaşmasını önemsediklerini aktaran Sayın, zirvenin başarısının yalnızca uluslararası katılımla değil, sonrasında gerçekleştirilecek yatırımlar, finansmana erişen KOBİ'ler, yeni ticari bağlantılar ve oluşturulan nitelikli istihdamla ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Sayın, Antalya'da gelişen iş birliklerinin Türkiye'nin farklı şehirlerinde yatırımlara dönüşmesinin üretimden ticarete uzanan ekonomik gücü artıracağını belirterek, COP31 organizasyonunda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı