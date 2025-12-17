Bakan Yardımcısı Ağar: 'Adana'da bu yılın ilk 11 ayında ihracat tutarı yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaştı'

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Adana'da 2024 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini, bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat tutarının yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi Açılış Töreni ile Adana İhracat Akademisi İmza Töreni düzenlendi. Program kapsamında kurdele kesimi gerçekleşti ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Adana'da yılda toplam 4.4 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkat çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Adana'da yeni sanayi alanlarıyla birlikte 128 bin dekarlık alanda organize üretime devam eden sanayi tesisleri, yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. 12 AR-GE merkezi ve 8 tasarım merkezlerine ev sahipliği yapan Adana, gelişmiş lojistik ve üretim imkanlarıyla ihracatımıza önemli katkılar sunmaktadır. Bu tarihi ve yapısal özellikler, Adana'yı dış ticaret ve üretim açısından stratejik bir konuma taşımaktadır. Geniş bir ihracat yelpazesine sahip olan Adana, 2024 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat tutarı yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Ağar, küresel ölçekte Türkiye'nin 21 çeyrektir büyüdüğünün altını çizerek şunları kaydetti: "Küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, hepimizin bildiği üzere ülke ekonomisi 21 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürmektedir. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ekonomimizde yatırım harcamalarının artarak devam ettiğini görmekteyiz. İhracat tarafında da performansımız başarılı bir şekilde sürmektedir. 2025 yılında toplam ihracatımız 247 milyar 200 milyon dolar yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 270 milyar 600 milyon dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

Adana'da açılan banka şubesinin ihracat vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğine de değinen Ağar, şubenin kısa sürede müşteri sayısını artırdığını ifade etti.

Kentin köklü bir iş tecrübesine sahip olduğunu aktaran Vali Yavuz Selim Köşger de, "Adana, stratejik konumu itibarıyla Orta Doğu ve Afrika'ya açılan Doğu Akdeniz'in en önemli liman şehirlerinden biri olacak" diye konuştu.

ADASO Genel Başkanı Zeki Kıvanç, Türk Ticaret Bankası'nın Çukurova Şubesi'nin sanayi merkezi olan kentte açılmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.Başkan Kıvanç, "Bankanın sanayicinin kalbine bu denli yakın olması; finansmana erişimin hızlanması, ihtiyaçlara yerinde ve zamanında çözüm üretilmesi açısından çok önemli bir adımdır. Adana sanayisi olarak üretme gücümüz, yenilikçi ruhumuz ve uluslararası pazarlara ulaşma azmimiz tartışılmaz. Ancak, modern ticaret dünyasında, sadece en iyi ürünü üretmek yetmiyor. O ürünün küresel pazarlara ulaşmasını sağlayacak güçlü ve sürdürülebilir bir finansal omurgaya ihtiyacımız var. İhracatın önündeki en büyük bariyerlerden biri olan doğru ve uygun maliyetli finansmana erişim, hayati öneme sahiptir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İhracatın Finansmanı Devlet Destekleri Paneli düzenlendi. - ADANA