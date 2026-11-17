Adana Sanayi Kampüsü ile Tayvan merkezli China Productivity Center (CPC) arasında akıllı üretim, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) bünyesinde faaliyet gösteren Adana Sanayi Kampüsü, uluslararası iş birlikleri kapsamında Tayvan'dan gelen uzman heyeti ağırladı. China Productivity Center (CPC) Direktörü Henry Tseng başkanlığındaki heyet, 9-14 Kasım tarihleri arasında Adana Model Fabrikayı ziyaret ederek beş gün boyunca teknik bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesinden Veli Özel de katıldı.

Program kapsamında heyet, Adana Model Fabrika bünyesinde faaliyet gösteren pnömatik silindir üretim hattını ve işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayan teknolojik uygulamaları yerinde inceledi. Kurumsal kaynak planlama (ERP), üretim yürütme sistemleri (MES), nesnelerin interneti (IoT), robotik teknolojiler, makine görmesi ve dijital ikiz uygulamaları hakkında heyete bilgi verildi.

Adana'da faaliyet gösteren 3 sanayi işletmesine ziyaret

Teknik görüşmelerde KOBİ'lerin yalın üretim yetkinlikleri, dijital olgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi, dijital dönüşüm danışmanlığı, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konuları ele alındı. Heyet ayrıca Adana'da faaliyet gösteren 3 sanayi işletmesini ziyaret ederek dijitalleşme teknolojilerinin üretim süreçlerindeki uygulamalarını gözlemledi.

Programın sonunda Adana Model Fabrika ile CPC bünyesinde faaliyet gösteren APO Akıllı Üretim Mükemmeliyet Merkezi arasında akıllı üretim, KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve yapay zeka uygulamalarını kapsayan iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat kapsamında KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm danışmanlık modellerinin geliştirilmesi, eğitici eğitimleri düzenlenmesi, eğitim müfredatlarının hazırlanması ve enerji verimliliği, karbon emisyonlarının izlenmesi ile yapay zeka alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

"Uluslararası uzmanlığı yerel sanayimize kazandıracağız"

Adana Sanayi Kampüsü ve Çukurova Teknokent Genel Müdürü Bora Kocaman, iş birliğinin Adana sanayisinin dijital dönüşümü açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Adana Sanayi Kampüsü olarak temel hedefimiz, sanayi işletmelerimizin teknolojik dönüşüm süreçlerine rehberlik etmek, özellikle KOBİ'lerimizin dijitalleşme kapasitesini artırmak ve üretimde verimliliği güçlendirmektir. Adana Model Fabrikamız, işletmelerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran önemli bir merkez konumundadır. CPC ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde uluslararası uzmanlık ve uygulama deneyimini yerel sanayimize kazandırarak işletmelerimiz için daha fazla katma değer oluşturacağız" dedi.

İş birliğinin Türkiye genelindeki sanayi işletmelerine de katkı sağlayacağını ifade eden Kocaman, "Amacımız, bu iş birliğiyle elde edeceğimiz bilgi birikimi ve deneyimi yalnızca Adana ile sınırlı tutmayarak Türkiye genelindeki KOBİ'lerimizin ve model fabrikalarımızın kullanımına sunmaktır. Ülkemizin dijital dönüşüm hedefleriyle uyumlu, uygulamayı esas alan ve ölçülebilir sonuçlar ortaya koyan bir danışmanlık modeli geliştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de uluslararası iş birliklerimizi güçlendirerek Adana Sanayi Kampüsümüzün kurumsal ve teknik kapasitesini geliştirmeye, sanayimizin dönüşümüne öncülük eden önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Teknolojik uzmanlığımızı Türkiye ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz"

China Productivity Center Direktörü Henry Tseng ise Adana Model Fabrikanın teknolojik altyapısı ve eğitim imkanlarına dikkat çekerek, "Adana Model Fabrika, gerçek bir üretim hattı üzerinden teorik eğitim ile uygulamalı çalışmaları etkili biçimde bir araya getiren güçlü bir teknolojik altyapıya sahip. Tayvan, dünya genelinde yarı iletken ve çip üretimi alanında öncü bir konumda bulunuyor. Bu alanlarda edindiğimiz teknolojik uzmanlığı ve dijital dönüşüm konusunda uzun yıllara dayanan deneyimimizi Türkiye'deki sanayi işletmeleriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. CPC olarak KOBİ'lerin dönüşümüne yönelik uygulama deneyimlerimizi Adana Model Fabrika ile paylaşmaktan ve ortak vizyonumuzu somut iş birliği projelerine dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı