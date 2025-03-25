Adana Hacı Sabancı OSB, Yeşil Dönüşümde Öncü Olma Hedefinde

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB), sanayide çevre dostu üretim anlayışıyla Türkiye'de yeşil dönüşümün öncü merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğü bildirildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana'nın köklü ticaret kültürünü modern sanayi anlayışıyla buluşturan kurumlarının binlerce insana istihdam sağlayarak bölgesel kalkınmanın lokomotifi olmaya devam ettiğini söyledi. Sütcü, "Burada sadece fabrikalar yükselmiyor, aynı zamanda büyük hayaller, güçlü markalar ve uluslararası başarı hikayeleri doğuyor" dedi.

Başkan Sütcü, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, üretim ve istihdamıyla ekonomiye değer katan sanayicilerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik yenilikçi adımlar atarken birbirinden farklı projelerle hizmet yelpazelerini genişletip, Adana'ya katma değerli yatırımlar kazandırdıklarını ifade etti.

Projelerinde çevresel faktörlerin korunmasının önemine vurgu yapan Başkan Sütcü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 'Yeşil OSB' belgesini almaya hak kazandıklarını hatırlatarak, "AOSB'miz, Türkiye genelinde bu unvana sahip 14 organize sanayi bölgesinden biri oldu. Bunun yanı sıra TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak, su verimliliği konusunda belge alan 3 OSB'den biri olma başarısını gösterdi"diye konuştu.

Yeşil dönüşüm sürecinde sanayicilere rehberlik eden projeler yürüttüklerini belirten Sütcü, "Sürdürülebilir sanayi anlayışını benimseyerek çevresel, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı destekliyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sanayicilerimizle birlikte çevre dostu uygulamaları hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eko-endüstriyel parka dönüşüm çalışmaları

AOSB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında eko-endüstriyel parka dönüşüm sürecine hız verdiği kaydedili. Döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları çerçevesinde 22 firma ile iş birliği yapılarak üretim süreçleri çevresel açıdan değerlendirildi ve değer akış haritaları oluşturuldu.

Bu çalışmaların sanayinin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Sütcü, "Yeşil dönüşüm sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda sanayimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bir fırsattır. AOSB olarak bu dönüşümde öncü OSB'lerden biri olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Su verimliliğinde örnek OSB

Sanayide su kaynaklarının etkin kullanımının büyük önem taşıdığına da değinen Sütcü, "AOSB olarak geliştirdiğimiz su yönetim sistemleriyle sürdürülebilir su kullanımını teşvik ediyor, sanayicilerimizin işletme maliyetlerini azaltmalarına da katkı sağlıyoruz. AOSB günlük 222 bin metreküp kapasiteli Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri sanayi kuruluşlarının temiz su ihtiyacını karşılıyor. 90 bin metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisinin atık suyu arıtarak çevreye zarar vermesinin de önüne geçiliyor"diyerek bilgi verdi.

Yenilenebilir enerji ile karbonsuz üretim

Sanayide enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla AOSB, 260 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) ile bölgenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı da aktarıldı. Bunun yanı sıra AOSB'de geliştirilen Karbon Emisyon Yazılımı (CES) ile sanayi firmalarının karbon ayak izlerinin ölçülerek, çevresel etkilerinin en aza indirildiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Başkan Sütcü, "Sanayicilerimizi yeşil üretime teşvik ediyor ve karbon salınımını azaltmaları için yeni teknolojiler sunuyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla temiz ve sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturuyoruz"dedi.

Eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle geleceğe yatırım

AOSB, yalnızca sanayi ve çevre alanında değil, eğitim ve istihdam projeleriyle de bölge ekonomisine katkı sunuyor. Çukurova Üniversitesi ile iş bulma kurumuyla yapılan iş birliği sayesinde üniversite öğrencileri AOSB'deki sanayi işletmelerinde iş başı eğitimi alarak mesleki deneyim kazandığının altını çizildi.

Gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerinin altınız çizen Sütcü, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Öğrencilerimizi sanayiyle buluşturarak hem istihdamı artırıyor hem de gençlerimizi meslek sahibi yapıyoruz. Sanayicilerimizle birlikte yenilikçi projeler geliştirerek, Adana'mıza ve ülkemize katma değerli yatırımlar kazandırıyoruz. AOSB olarak sürdürülebilir sanayiyi destekleyen çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Tam doluluk oranına sahip olan AOSB'nin, 572 parselde faaliyet gösteren 467 firma ve 41 bin 865 kişilik istihdamıyla Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğu da ifade edildi. - ADANA