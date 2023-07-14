Adana'da Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu Düzenlendi

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Adana'da düzenlenen 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda, iş dünyasının sorunları ve çözümleri tartışıldı. Sempozyumda, yargı süreçlerinin uzaması, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanımı, mevzuat ve uygulama aksaklıkları gibi konular ele alındı.

Adana'da, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu" düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, kentteki bir otelde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılımıyla düzenlenen sempozyumun açılışında, iş dünyasının sorunlarını tespit ederek çözümlerini geliştirmek amacıyla toplantının düzenlendiğini söyledi.

Bu kapsamda ilk adımı Adana Sanayi Odasının (ADASO) destekleriyle Adana'dan attıklarını belirten Öztatar, şöyle konuştu:

"Tüm tarafların katılımıyla yargı ve iş dünyasının bir araya gelmesini, karşılıklı fikir alışverişini, yargı süreçlerinin uzaması ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışılmasını, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılmasının arttırılmasına yönelik yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılmasını, mevzuat veya uygulama nedeniyle yaşanan aksaklıkların tespiti amacıyla bunların ortadan kaldırılmasını önemsiyoruz. Bu düşünceden hareketle sempozyum programı oluştururken yargı ve iş dünyasının karşılıklı sorunlarını tespit ederek bu sorunlara ilişkin çözüm yolları bulunabilmesi için değerli çalışmalara imza atmış akademisyenler ile kanun uygulayıcıları ve konunun muhatabı konumundaki değerli aktörlerin de görüş, bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği bir ortam yaratarak, tüm paydaşların doğrudan buluşturulması ve daha da önemlisi taraftarın iletişim kurmaları ve birbirlerini anlamalarını sağlamak amaçlandı."

"Karşılıklı anlayışları arttırmak için bir fırsat yaratacağız"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da hukukun güven, üretim ve yatırım demek olduğunu ifade etti.

Reel sektörün güven duygusu olduğunda daha kolay risk alıp yatırım ve üretim yapabileceğini, bunun oluşturacağı istihdamla da ülke refahına katkılar sağlanacağını anlatan Kıvanç, şunları kaydetti:

"Yargı sistemi ve iş dünyası arasındaki ilişki, toplumun adalet anlayışını ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmede kritik bir rol oynamaktadır. İş dünyasının etkin ve adil bir yargı sistemine olan güveni, ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından bir tanesidir. Bu nedenle yargı ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek ve ortak çözümler bulmak için bir araya gelmemiz son derece önemlidir. Bu sempozyumda yargı sistemindeki güncel sorunlar ele alınacak, mevzuat düzenlemeleriyle değerlendirilecek ve iş dünyasının karşılaştığı zorluklara odaklanacağız. Aynı zamanda yeni gelişmeleri de dikkate alarak iş dünyasının ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği araştırılacak, karşılıklı anlayışları arttırmak için bir fırsat yaratacağız."

Programa, Adana Valisi Süleyman Elban, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yargı mensupları ve iş insanları katıldı.