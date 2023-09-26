Adana'da Sumak Hasadı Başladı

Adana'nın Feke ilçesinde Torosdağı eteklerinde doğada kendinden yetişen Sumak bitkisinin hasadı başladı. Adana'da kebapçıların vazgeçilmez baharatları arasında yer alan Sumak'ın zorlu hasat mesaisi sürerken bu yıl kilosu 300 TL'den alıcı bulması ile köylünün yüzünü güldürüyor.

Feke'nin Ormancık ve Gaffaruşağı Mahallelerinde zorlu yamaçlarda yetişen sumak bitkisinde hasat başladı. Sumağın sofralara uzanan lezzet yolcuğunun zorlu hasadının ardından sumak taneleri değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor.

Zorlu arazide sumak hasadı yapan Emine Kayboz, hasadın zorlu bir işlem olduğunu aktararak, "Hasadı çok zorlu sumak haline getirmek çok zor ama ilgi çok büyük" diye konuştu.

Adana'da kebapçıların ilgisi yoğun

Kebapçıların gözdesi olan bir ürün olduğunu aktaran Davut Kayboz ise, "Yararları saymakla bitmeyen şifa deposu bir bitki. Son dönemde Covid-19'un ilacı diyoruz. Burası 3 dönüm arazi ve eskiden üzüm bağı idi. Bağ kuruduktan sonra kendiliğinden sumak yetişti. Biz de hasat için geldik. Kebapçılar özellikle soğan salatasında kullanılıyor ve rağbeti büyük. Satışta sıkıntı yok geçen yıl 200 TL'den satıldı. Bu yıl da 300 – 350 TL arasında satışı oluyor" dedi.

Hasat sonrası Sumağın ekşiye dönüşünde meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran Kayboz, "Hasat sonrası sumak birçok aşamadan geçiyor. Ekşi haline gelmesi zor ve çok emek harcanan bir süreç" şeklinde konuştu. - ADANA