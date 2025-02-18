Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Uzun süre sonra aynı masaya oturan ABD ve Rusya, Ukrayna savaşını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu. Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele alıyor. Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ YENİ SÜRECİ BAŞLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.

ABD'Lİ BAKANDAN ORTADOĞU TURU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Arap ülkelerine sürgün etme ve Gazze'yi "devralma" önerisi, Arap ülkelerinden büyük tepki toplamıştı.

Rubio, Trump'ın bu açıklamasının ardından görüşmelerde bulunmak üzere Ortadoğu ziyaretine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, "Bakan, Gazze'de bölge güvenliğine de katkıda bulunacak bir düzen kurulmasının önemini vurguladı" dedi.

Bruce, Rubio ile Salman'ın İsrail ile Hamas arasında geçen ay imzalanan ateşkesin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını ifade ettiklerini ve Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz konularını ele aldıklarını söyledi.

Interfax haber ajansı, Rusya'nın devlet varlık fonu başkanı Kirill Dmitriev'in bugün yaptığı açıklamaya dayanarak, Rusya'nın ABD'nin Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ilgili görüşmelerde Moskova'nın pozisyonunu dinleyeceğini umduğunu belirtti.

ABD'de eğitim görmüş eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Dmitriev, Trump'ın 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde Moskova ve Washington arasındaki ilk temaslarda rol oynamıştı.