Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nde konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde yapılacak. 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak dairelerin peşinatı, ödeme koşulları ve toplam fiyatı da belli oldu. İşte Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları...

  • Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin konut inşa edilecek.
  • Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde olup, 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüklerde tasarlanacak.
  • Başvurular 15 Kasım 2025'te başlayacak ve konut teslimleri Mart 2027'de hedefleniyor.
  • Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.
  • İstanbul dışı illerde 1+1 konut fiyatı 1 milyon 800 bin TL, İstanbul'da ise 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.
  • Projede gençlere yüzde 20, emeklilere yüzde 20, şehit yakınları, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı. Erdoğan, 500 bin konutluk projedeki evlerin aylık 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacağını açıkladı. Konutların başlangıç fiyatının 1 milyon 800 bin lira olacağını kaydeden Erdoğan, projenin sadece evlerden oluşmadığını, içinde gündüz bakım evleri, sağlık merkezleri, spor alanları ve sosyal tesislerin de yer alacağı 500 "mahalle konağı" ile yeni yaşam alanları inşa edileceğini vurguladı.

Projede sosyal devlet ilkesi gereği farklı toplum kesimlerine özel kontenjanlar ayrıldığını da belirten Erdoğan, konutların yüzde 20'sinin gençlere, yüzde 20'sinin emeklilere, yüzde 5'inin ise şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara tahsis edileceğini bildirdi. Başvuruların 15 Kasım 2025'te başlayacağını açıklayan Erdoğan, ilk teslimlerin ise Mart 2027'de yapılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İŞTE YÜZYILIN KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

  • 81 ilin tamamına 500 bin konut yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak.
  • 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a ayrıldı, her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek.
  • Ankara'ya 30 bin 780 konut, İzmir'e 21 bin 520konut, Bursa, Gaziantep ile Konya'ya 13 bin konut, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin konut yapılacak.
  • Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan,Emeklilere yüzde 20 kontenhan ayrıldı, 18 - 30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
  • İnşa edilecek konutlar 1+1 ve 2+1 evlerden oluşacak. Binalar yatay mimariye göre tasarlanacak.
  • Konutlar, ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.
  • Konutlar, yüzde 10 peşinat ile 240 aya kadar vadeyle satışa sunulacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak.

MART 2027'DE TESLİM EDİLECEK

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
  • Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
  • Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
  • Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
  • Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

  • İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

  • İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vadeimkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
  • İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
  • İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

