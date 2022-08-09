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Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da! Bilgi aldığı kamarada dikkat çeken detay

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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han, bugün Mersin Taşucu Limanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor. Erdoğan çalışmaları önce havadan inceledi daha sonra gemiye geçerek yetkililerden brifing aldı. Kamarada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında kalan Abdülhamid Han arması ise dikkat çekti.

Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerinden sonra "Mavi Vatan"ın en güçlüsü olarak gösterilen Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, ilk görev yerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle uğurlanıyor.

4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine uğurlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları havadan takip etti

Mersin'deki tören için Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye gitti. Çalışmaları önce havadan helikopterle inceleyen Erdoğan, daha sonra gemiye geçerek görevlilerden bilgi aldı. Toplantının yapıldığı kamaradaki Abdülhamid Han arması ise dikkat çekti.

4. sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' ilk seferine çıkıyor! Erdoğan'ın bilgi aldığı kamarada dikkat çeken detay

Öte yandan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine uğurlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları havadan takip etti

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.

4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine uğurlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları havadan takip etti

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi; 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip.

4. sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' ilk seferine çıkıyor! Erdoğan'ın bilgi aldığı kamarada dikkat çeken detay

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Sadık:

Hainlikde bir numarayız, Bunuda begenmezler

Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
Ic Minnak:

Ucaktan bakma sevdasinin maliyeti nedir, faydasi nedir?

Cevap Yaz 18 26 Yayından Kaldır
500
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