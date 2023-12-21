3. Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi gerçekleştirildi

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonunun (TOBFED) düzenlediği 3. Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, otomotiv sektörü başta olmak üzere, iş, sanat, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, günün rekabet koşullarında pazarlama kavramının, üretimden önce başlayan ve satıştan sonra da devam eden bir faaliyet haline geldiğini söyledi.

Üretici ve ithalatçıların sunmuş olduğu satış sonrası hizmetlerin, müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen önemli faktörlerden birisi olarak ön plana çıktığını aktaran Gürcan, "Satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlanmakta, bu yoldan rekabet üstünlüğü kazanılmaya çalışılmaktadır. Özellikle teknolojinin giderek geliştiği otomotiv sektöründe tüketicilere sunulan satış sonrası hizmetlerin çok önemli bir noktaya geldiğini hepimiz gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

TOBFED'in sektör açısından birbirinden önemli işlere imza attığını ifade eden Gürcan, yıllar evvel "oto yıkamacı" olarak adlandırılan bu işin TOBFED'in çalışmalarıyla büyük bir sektör haline geldiğini belirtti.

Bakanlık olarak tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla birçok faaliyet yürüttüklerini ve düzenlemeleri hayata geçirdiklerini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Servis istasyonları, tüketicilerimizin etkin bir şekilde korunması noktasında çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Yeterli teknik kadro ve teçhizat bulunduran, ilgili mevzuata ve standartlara uygun faaliyette bulunan servis istasyonları, tüketicinin korunması çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerin önemli bir paydaşı olarak ön plana çıkmaktadır. Bakanlık olarak bu alanı yakından takip ediyor, gerek önleyici faaliyetler gerekse de gerçekleştirdiğimiz denetimler ile tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçlıyoruz."

Zirvenin ana teması olan "sürdürülebilir gelecek" kavramının iş hayatının gündeminde olduğu gibi bakanlığın da ana gündemleri arasında yer aldığını bildiren Gürcan, "Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu üyelerinin, bu ilkeleri benimseyerek ürünlerin dayanıklılığı, malzeme ve kaynak verimliliği ile geri dönüşümü ve enerji verimliliği gibi alanlarda etki yaratabileceği ve böylece ürünlerin sürdürülebilirliğini artırmada önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gürcan, son yıllarda yaşanan küresel tedarik zinciri aksaklıklarına, jeopolitik gerilimlere, hammadde ve enerji krizi ile yüksek enflasyona rağmen Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek, ihracatın ise 2002'den 2022 yılına kadar 7 kattan fazla artarak 254,2 milyar dolara çıktığını söyledi.

"2024 yılındaki en büyük mottomuz, gençleri iş hayatına çekmek"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de TOBFED yönetiminin sürdürülebilirlik konusuna gösterdiği hassasiyetin önemini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün hepimiz, doğayı, çevreyi, özetle yeryüzünü ve onun canlılara hayat veren tüm yapılarını acımasızca tahrip etmenin bedelini ödüyoruz. İşte TOBFED bize bir başlama noktası olduğunu gösteriyor. TOBFED üyeleri kendi üretim alanlarından başlayarak, ne yapıyorsak ne üretiyorsak ne imal ediyorsak mutlaka 'sürdürülebilirlik' esasına göre yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşe 'kendi kapılarının önünü süpürerek' başlıyorlar. Bunu çok anlamlı buluyorum. Sayın Başkan ve yönetimini öncü faaliyetleri sebebiyle tebrik ediyorum."

İş dünyasının elemansızlıktan, işsizlikten yakınırken, bir taraftan da çok büyük genç işsizlik sorunu olduğunu belirten Avdagiç, "Bizim şu anda 3 milyona yakın gencimiz ne eğitimde ne işte. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bu gençlerin bir kısmını eğitim programlarıyla iş ortamına çekip bu oranı OECD ortalamasına indirmemiz lazım. Kıymetli sektör temsilcilerimizle diğer bütün sektörlerle beraber 2024 yılındaki en büyük mottomuz bu gençlerimize, üniversitemizle beraber dokunarak olabildiğince onları iş hayatının içine çekmek olacak. TOBFED'in sürdürülebilir gelecek zirvesinde bu mottomuzu bir defa daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"Su geri dönüşümü ile ciddi tasarruf olacak"

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş da Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'nin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, TOBFED olarak, ilk günden beri sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Vale sektörüne yönelik düzenlemelere katkı sağladıklarını anlatan Bakırtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzalayarak meslek okullarını geleceğe hazırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile nitelikli ve kapsayıcı istihdama katkı sağladık, sosyal güvenceyi yaygınlaştırdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe dijitlalleşmenin öncüsü olduk, kalkınma hamlesini destekledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile 'Mavi Yaka Kadın' ve '1000 Kadın Vale' projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile sektörümüzde kayıt dışı hizmetlerin önüne geçecek, veriye dayalı adımlar attık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz çözümlerle trafik ve park sorunlarının giderilmesinde katkı sağladık. Şimdi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe su geri dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Su geri dönüşümünü yasal çerçeveye oturttuğumuzda Türkiye çapında büyük bir tasarrufa imza atacağız. Bütün bu çalışmaları daha sürdürülebilir bir Türkiye, daha sürdürülebilir bir dünya için yapıyoruz."

Çevreye duyarlı projeler ödüllendirildi

Sunuculuğunu Okan Bayülgen ile Oylum Talu'nun yaptığı zirvede, çevreye ve yeşile duyarlı projeler geliştiren, 2023'te pozitif sosyal ve çevresel etki odağında, nitelikli çalışmalar yaparak sürdürülebilir geleceğe katkı veren şirket, kurum ve kişiler "Gelecek Elimizde" ödülüne layık görüldü.

"Gelecek Elimizde" ödüllerine, yaptıkları projelerle Bilişim Vadisi, Borusan, Doğuş Holding, Eskpar, Founder One, ICA, KAGİDER, Migros, Opel Türkiye, Ortadoğu Holding, Petronet, Shell Türkiye, Türk Telekom Ventures, Yayla Agro, Renault Mais AŞ, Transbosphor Denizcilik ve Socar Türkiye layık görüldü.

Öte yandan şarkıcı Karsu, deprem bölgesine yaptığı yardımlardan dolayı, girişimci Hakkı Aydeniz ile sanatçı Haluk Levent de yardım projeleri ile insanların hayatına dokunmasından dolayı ödüllendirildi. Ayrıca, teniste Avrupa Şampiyonu Yankı Erel'e de "Gelecek Vadeden Sporcu" ödülü verildi.

Yeşil Bayrak görücüye çıktı

Zirve kapsamında TOBFED üyesi kuruluşlara Yeşil Bayrak sertifikası verildi. Yeşil Bayrak sertifikası verilecek işletmeler, hizmet standartlarını uluslararası seviyeye çıkaran, bir yandan da pozitif, ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki oluşturan firmalardan seçildi.

Orta vadede binlerce işletmeyi kapsaması ve paydaşlarına işlerini geliştirmek için sayısız olanak sunması öngörülen Yeşil Bayrak, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi"nde ilk kez görücüye çıktı.

Enerji, kaynak ve su kullanımında çevreci ve döngüsel alternatiflere yönlendirilen, her kesimden nitelikli çalışanın güvenli ve saygın ortamlarda çalışmasını temin eden Yeşil Bayrak, TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli işletmelerin de yaygınlaşmasına destek olması bekleniyor.