2023 Ekim Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8.5'e Geriledi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna açıklanan, 2023 yılı Ekim ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın; "İşsizlik rakamının 2023 yılı Ekim ayında yüzde 8.5'e gerilemesi sevindiricidir. Ortaya çıkan rakam; 2012 yılı Kasım ayından bu yana, 11 yılın en düşük işsizlik seviyesi olmuştur. İşsizlik oranındaki düşüş, Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluğa rağmen sergilediği performansının sonucudur ve yeni iş kapılarının açılmaya devam ettiğinin göstergesidir" dedi. Yalçın, "TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edilmiştir" diye konuştu. Kayseri OSB Başkanı Yalçın, "İşsizlikle ilgili Ekim 2023 dönemi verileri, 6 Şubat depremlerinin etkileri, küresel ekonomik resesyon ve bölgemizde yaşanan savaşların getirdiği etkenlere bakıldığında, Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı büyüme yönündeki iradesini ve istihdamdın artırılmasında güçlü duruşunu ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinin istihdam artışına dönük iradesinin sürüyor olması, mali yapıda oluştuğu gözlemlenen dengelenme ve enflasyonun dizginlenmesi ile de desteklenecektir. Sanayicilerimiz, daha fazla üretim ve ihracat yapabilmek adına yeni istihdam kapılarının açılması yönünde irade koymaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın değerlendirmesinde; "İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı ise 0,3 puan artış göstererek yüzde 48,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücü paritesi ise 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ