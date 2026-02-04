Sosyal medya yerine hayaline odaklandı, 3 sene çalışıp biriktirdiği para ile 18 yaşında kafe açtı

Eskişehir'de 15 yaşından beri çalışan ve 19 yaşında kendi kafesini, "Açma, iş yapamazsın, batarsın" yorumlarına rağmen kimseden destek almadan açan Eylül Gökbiçer, "Benim sosyal medya hesabım yok, boş vakitlerimde kitap okuyorum. Çünkü insan kendi hayallerini gerçekleştiriyor" diyerek gençlere tavsiyede bulundu.

Eskişehir'de yaşayan Eylül Gökbiçer, liseyi dışarıdan bitirerek çalışıp biriktirdiği yaklaşık 350 bin TL ile Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahhalesi Bilir Sokak üzerinde hayalini kurduğu kafeyi 1 yıl önce açtı. Dişinden tırnağından artırdığı para ile dükkanını açani genç girişimci, ne ailesinden ne de başka bir yerden tek bir kuruş destek almadığını ifade etti. Kendi çabaları ile dükkanını açan Gökbiçer, komşu esnafları tarafından da çok seviliyor.

Kendi kişisel sosyal medya hesabının olmadığını da söyleyen, Gökbiçer boş zamanlarında ise bol bol kitap okuyor. Yaşıtlarına tavsiyelerde de bulunan Gökbiçer, ticarete atılmanın cesaret gerektirdiğini, ama çok güzel olduğuna değindi. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın da dükkanını ziyaret ettiğini ve bundan çok mutluluk duyduğunu belirten Gökbiçer, hedefinin ise dükkanını geliştirmek ve şubeler açmak olduğuna değindi.

"Biraz zor oluyor ama küçük bir kız kardeşim var, bana çok destek oluyor"

Hikayesi hakkında konuşan Eylül Gökbiçer, "15 yaşından beri çalışıyorum, hep restoranda çalışıyordum. 'Benim de bir yerim olsun' dedim. Hiçbir şekilde kimseden destek almadım. Hep kendi çabalarımla oldu. Burayı geçen yıl temmuz ayında açtım. Çok güzel, bazen tabii ki zorlukları oluyor. Sorumlulukları hayliyle çok fazla. Zaten yaştan dolayı da biraz bazı yerlerde sıkıntı yaşıyorum. Benim sosyal medya hesabım yok, hiç kullanmıyorum. Çoğunlukla boş vakitlerimde kitap okuyorum. Bir sürü kitaplarım var. Daha çok kendimi kişisel gelişime doğru yönlendiriyorum. Bunca zorluk, bunca stres, sıkıntıların ardından böyle güzel bir sonuç alıyorum. Kendi işletmem, bu yaşta genç işletmeci olarak böyle güzel bir sonuç olunca bu süreci düşünüyorum o yüzden de biraz duygusallaşıyorum. İşte herkesin 'Yapamazsın, edemezsin' deyişleri oldu. Ürünlerin hepsini ben yapıyorum, hepsi el emeği. İçli köftesinden, sarmasından, gözleme, omlet. Online servisler, siparişler, telefon siparişleri biraz zor oluyor, ama küçük bir kız kardeşim var. O bana çok destek oluyor. Güzel güzel fikirleri oluyor. O yüzden yetişebiliyorum onun sayesinde. Burayı büyütmek, daha sonrasını Allah nasip ederse neden olmasın ikinci bir dükkan açmak istiyorum. Tavsiye ederim, tabii ki de ederim. Neden olmasın" dedi.

"Yeri geliyor 23 saat bile dükkanda durduğumu biliyorum"

İşinin zorluklarından bahseden Gökbiçer, "Tabii haliyle her işin olduğu gibi bu işin de ticaretin de zorlukları var. Zaten esnaflık çok apayrı bir dünya. Çünkü diğer işletmelerde falan çalıştığımda daha basitti. Sorumluluğum falan yoktu. Bunları saymazsam çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Esnaflık, komşuculuk, gerek müşterilerin güler yüzü falan, gerekse sinir, stres. Bunlar bile çok tatlı telaş oluyor. Tavsiye ediyorum yani. Çünkü insan kendi hayallerini gerçekleştiriyor. Yani ufaktan da olsa başlıyorsun ya, devamı da gelir. KOSGEP'e başvurdum, ama maalesef olumsuz sonuçlandı. Bu şekilde destek almadım yani. Çoğunlukla garsonluk yaptım. Komilik yaptım. Çoğunlukla zaten restoran sektöründeydim. Burada belirli bir saatim yok. Yeri geliyor 23 saat bile dükkanda durduğumu biliyorum. İşte temizlikti, paketti, oydu buydu falan. Ama kendi işim ya. Kendi işimi yapmak daha güzel, daha eğlenceli. Biraz başladım tabii kar etmeye. Borcum biraz var. Hala ödüyorum" diye konuştu.

"Esnaf olarak, sokak olarak hepimiz kendisinden çok memnunuz"

Eylül Gökbiçer'in dükkanının yanında takıcı işleten 19 yaşındaki Ayşe Uyar ise komşusu hakkında şöyle konuştu:

"Öncelikle kadın girişimci olmak ekstra zor. Ama 19 yaşında bunu başarabilmiş bir kardeşimiz. Aynı zamanda bana da hep destek, ben de ona desteğim. Yan komşum zaten. Bir şekilde ilerliyoruz ve mutluyuz birlikte. Sabah çayını demlemiş, sıcak poğaçalarını çıkarmış oluyor. Her sabah geldiğimizde kahvaltımızı yapıyoruz birlikte. Çay saatlerimiz oluyor. Her zaman güler yüzlüdür müşterisini karşılar. Esnaf olarak, sokak olarak hepimiz kendisinden çok memnunuz." - ESKİŞEHİR