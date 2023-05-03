13. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve 5 gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve 5 gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, 80 stantta yaklaşık 150 marka tanıtılıyor. Daha önce düzenlenen kuzu güzellik yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödüllerinin vermesi ile başlayan program, kurdele kesimi ile devam etti. Fuarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, fuara 80 firmanın 150 marka ile yer aldığını belirterek, "Geçmiş yıllara göre bizim için önemli olan fuardaki firmaların büyümesidir. Burada tarım teknolojileri ve tarım aletleri anlamında firmalarımız, yüzde 10 ila 15 oranında büyüme sağladı. Bu da bizim için çok önemli bir veri. Tarım aletlerini, tarım teknolojilerini çiftçilerimiz fuarımızda çok rahat bulabileceklerdir. Aynı zamanda her yıl yaptığımız yöresel ürünler kısmı var burada. Halkımız, yöresel ürünler ve gurme kısmında da Türkiye'nin dört bir tarafından gelen coğrafi işaretli ürünlerimizi bulabilecek ve onları satın alabilecek. Bu anlamda tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz" dedi.

Fuara katılan firma temsilcileri ise ilk gün olmasına rağmen halkın ilgisinin iyi olduğunu ifade ederek, ileriki günlerde daha iyi bir katılım beklediklerini söyledi.

Fuarın açılışına AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN