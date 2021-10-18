'Nebiyan kestanesi' coğrafi işaret yolunda

19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı'nda doğal olarak yetişen "Nebiyan kestanesi" için coğrafi işaret başvuru hazırlıkları sürüyor.

Nebiyan havzasında doğal olarak yetişen "Nebiyan kestanesi" hasadının bu yıl yüz güldürmesi bekleniyor. Fındık ve fasulyeden sonra yörenin üçüncü geçim kaynağı olan kestanenin coğrafi işaret alması için 19 Mayıs Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başvuruda bulunacak.

Fındıklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç Sekban, "Kestanenin 19 Mayıs ilçemizde bir üretim ve tekniği var. Fındıklı ve Cerekli Mahallelerinde genellikle yetiştiriliyor. Buranın doğal ormanlarından toplayarak pazarda satışa sunulan bir ürün. Halk ve yöredeki civar illerden talebi çok olan bir ürün. Lezzeti çok iyi, sadece bu bölgelerde yetişiyor. 19 Mayıs ilçemize ekonomik olarak çok büyük katkısı var. Bölge halkına ekonomik olarak büyük bir gelir sağlıyor. Her geçen gün de talep artıyor. Organik pazarlarda yerini alıyor. Rakım ve şartlarından dolayı burada yetişiyor ve lezzeti çok iyi. Halkımız da bu mevsimde pazarlara indiriyor. Tarım İl Müdürlüğü ve 19 Mayıs Belediyemizin önderliğinde coğrafi işareti için başvuruda bulunacağız. O hazırlıklar içerisindeyiz" dedi.

Fındıklı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Çifli, "Yöremizde birinci geçim kaynağımız fındık. Nebiyan fasulyemiz var, üçüncü olarak da Nebiyan kestanesi diyebiliriz. Nebiyan kestanesi bu bulunduğumuz coğrafyada rakımdan dolayı orman toprağını çok seven bir ürün. Tadı çok güzel. Bu da diğer kestanelerden ayıran en belirgin özelliği. Kestane ağaçları yöre insanının tapulu arazilerinde bulunuyor. Kendileri bakımını yapıyor. Ekim ayının sonu, kasım ayının başı gibi ürünün hasadı yapılıyor. Bunu topluyor, götürüp pazarda satıyorlar. Bundan ciddi bir gelir elde ediyorlar. Ayrıca bu kestane ağacının çiçeğinden arılar kestane balı yapıyor. O da çok kaliteli ve birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Onun için kestane bizim için çok değerli" diye konuştu. - SAMSUN