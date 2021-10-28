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İç borçlanma stratejisi (1)

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2021-Ocak 2022 döneminde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2021- Ocak 2022 döneminde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Kasım 2021-Ocak 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 76,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 75,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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