Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 1.246.673.356 Türk Hava Yolları 579.604.262 Tüpraş 476.895.894 Emlak Konut GMYO 331.951.338 Ereğli Demir Çelik 321.256.309 ASELSAN 314.041.437 Şişe Cam 290.466.777 Kardemir (D) 284.836.718 Yapı ve Kredi Bankası 277.464.487 Ford Otosan 256.994.418 Akbank 231.161.584 İş Bankası (C) 201.203.111 Petkim 177.860.809 Vakıflar Bankası 152.145.182 Koza Altın 147.926.103 Bim Mağazalar 139.630.237 Pegasus 122.148.461 Sabancı Holding 101.087.342 SASA Polyester 90.423.706 Turkcell 84.623.675 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler