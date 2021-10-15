Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.246.673.356Türk Hava Yolları579.604.262Tüpraş476.895.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.246.673.356
|Türk Hava Yolları
|579.604.262
|Tüpraş
|476.895.894
|Emlak Konut GMYO
|331.951.338
|Ereğli Demir Çelik
|321.256.309
|ASELSAN
|314.041.437
|Şişe Cam
|290.466.777
|Kardemir (D)
|284.836.718
|Yapı ve Kredi Bankası
|277.464.487
|Ford Otosan
|256.994.418
|Akbank
|231.161.584
|İş Bankası (C)
|201.203.111
|Petkim
|177.860.809
|Vakıflar Bankası
|152.145.182
|Koza Altın
|147.926.103
|Bim Mağazalar
|139.630.237
|Pegasus
|122.148.461
|Sabancı Holding
|101.087.342
|SASA Polyester
|90.423.706
|Turkcell
|84.623.675
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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