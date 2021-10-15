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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.246.673.356Türk Hava Yolları579.604.262Tüpraş476.895.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA1.246.673.356
Türk Hava Yolları579.604.262
Tüpraş476.895.894
Emlak Konut GMYO331.951.338
Ereğli Demir Çelik321.256.309
ASELSAN314.041.437
Şişe Cam290.466.777
Kardemir (D)284.836.718
Yapı ve Kredi Bankası277.464.487
Ford Otosan256.994.418
Akbank231.161.584
İş Bankası (C)201.203.111
Petkim177.860.809
Vakıflar Bankası152.145.182
Koza Altın147.926.103
Bim Mağazalar139.630.237
Pegasus122.148.461
Sabancı Holding101.087.342
SASA Polyester90.423.706
Turkcell84.623.675
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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