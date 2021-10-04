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Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye kadrosunu güçlendirmek için alacağı 125 itfaiye eri için başvurular başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye kadrosunu güçlendirmek için alacağı 125 itfaiye eri için başvurular başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapıldı.

Gazipaşa'dan Kaş'a Antalya'nın dört bir yanında, yangın, deprem, arama-kurtarma ve sel gibi her türlü doğal afet ve olayda 7/24 görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni itfaiye erleri ile kadrosunu güçlendirecek. Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi istihdam edilmek üzere, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olan adaylar arasından 125 itfaiye eri alacak.

"Başvurular sağlık personeli gözetiminde"

Adayların, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 55 puan almaları, C sınıfı sürücü belgesine sahi olması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşının doldurmamış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyarak, sözlü sınava katılmak isteyen adayların başvuru süreci başladı. Adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığ'ına gelerek bizzat başvurularını gerçekleştiriyor. Girişte ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alınan adayların sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılıyor. Erkek adaylarda en az 1.67 cm kadın adaylarda ise 1.60 cm boyunda olma şartı aranıyor.

"Uygulamalı ve sözlü sınav"

4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri arasında yapılacak başvurular sonrasında adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puandan başlayarak ilk 625 aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 13 Ekim 2021 tarihinde büyükşehirin internet adresinden ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlar 18-22, 25-27 Ekim ve 1-5 Kasım 2021 tarihlerinde Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda yapılacak. - ANTALYA

Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı

Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı

Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı

Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı - Haberler Ekonomi
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