Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kız Kardeşim Projesi'nin İzmir toplantısına katıldı. Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından kadın üreticiler ve satın almacılar geldi. Misyonu ve artan sorumluluğu ile kadınların, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin artık yıldız oyuncusu olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, kadın çiftçilere hitap etti. Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda müjde de vererek, "Bugün itibariyle kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında; toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" diye konuştu.

"KADINLARIMIZ, TARIMSAL ÜRETİMİN VE GIDA GÜVENLİĞİNİN ARTIK YILDIZ OYUNCUSUDUR"

Kadınların, en eski zamanlardan tarlada, merada, ovada, yaylada en ön safta yer alan ilerici ve itici güç olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Yuvayı yapan da kadındı, tarlada tapan yapan da. Çocuğa bakan da kadındı, ekini kaldıran da. Kocasına eş, çocuğuna ana, evine hanım, bağına bekçiydi kadınlarımız. Bu vasıflarına ve günün her saatinde mesaide olmalarına rağmen ne yazık ki kadınlar, daha çok perdenin arkasındaydılar. Başarılar, çoğunlukla erkeğin hanesine yazılırken, kadınlarımıza da 'her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözüyle yetinmek kalmıştı. Bugün geldiğimiz noktada, misyonu ve artan sorumluluğu ile kadınlarımız, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin artık yıldız oyuncusudur. Kadınlarımız, bütün mukaddes görev ve sıfatlarının yanında, artık üretici, girişimci, işveren, istihdam sağlayan, işinin patronu konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor"

Kadının tarımın ve gıdanın, dolayısıyla hayatın can damarı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Zira bugün, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor. Yine gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği var. Ülkemizde istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür. Kadınlarımızın gücünü, fikrini ve emeğini sadece üretimde değil, yönetimde de daha çok kullanmak zorundayız. Bizler de Bakanlık olarak kadınlarımızın gücüne güç katmak ve onlara daha yakın olmak amacıyla Ayşe Ayşin Işıkgece hanımefendiyi Bakanlığımızdaki ilk kadın bakan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla görevlendirdik ve tarımın önemli alanlarını kendisine emanet ettik" sözlerine yer verdi.

"BİN KERE KALKINMAK DEMEK"

Kız Kardeşim Projesi kapsamında ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 73 kadın kooperatifi, kadınlar tarafından kurulmuş 10 dernek ve 271 girişimci kadının katılımı ile eğitimler verdiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Gururla söylemeliyiz ki; bu projeyle bugüne kadar toplam bine yakın kadının eğitim almasını sağladık. İşte bizim için bu bin kadın; bin hanenin geçimi, bin kere üretim, bin kere kalkınmak demek. Bugün de, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısı ile 10 Kız Kardeşim ilinden katılım sağlayan üretici kadınların, satın almacılar ile buluşması sağlanarak ürün pazarlama ve geliştirme konularında fikir alış-verişinde olmalarına katkı sunacağız." "Tarımın gizli mimarları ve isimsiz kahramanları olan kadınlarımızı, Bakanlık olarak da baş tacı kılmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kadın üreticilere verilen destekleri sıraladı.

"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Toplantıda, Kız Kardeşim Projesi ile üretime dahil olan çiftçi kadınlar da hikayelerini anlattı. İzmir Ödemiş'ten Vesile Adabaşı, "İl müdürlüğümüzden gelen mühendislerimiz, bize ipek böceği projesinden bahsedince kendimi proje içinde bulundum. 40-50 yıl önce Ödemiş'te her evde ipek böceği yetiştirilirdi. 14 kadın olarak uzman eğiticilerden ipek böceği konusunda eğitim aldık. Bildiklerimizin yanında bilmediklerimizin ne kadar çok olduğunu görünce daha fazla öğrenmek istedim. Eğiticilerimiz her zaman bize yardımcı oldu. Kız Kardeşim Projesi ile bütçe yapmayı, ürünleri nasıl satacağımı, müşteri ilişkilerini öğrendim. Mentor desteği ile ürünlerimizi, müşterilerimize hızlı ulaştırmayı hedefliyoruz. Kadının isterse her şeyi yapacağını göstermiş olduk" derken, Bursa'dan Mahinur Akar isimli çiftçi de, "Kalite ve lezzetten ödün vermeden yöresel ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle işliyoruz. Pişiriyor, üretiyor, satış ağının genişlemesine yönelik böyle bir projenin katkılarıyla daha sağlam şekilde adımlarımızı atarak ilerlemeye devam ediyoruz. Öncelikle kendimize güven duymayı öğrendiğimizi daha iyi anlamış bulunmaktayız. Yol haritamızda, eğitimlerin bize ne kadar katma değer sağladığını gördük" diye konuştu.

"KIZ KARDEŞLİK DALGASI İL İL YAYILACAK"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de şunları söyledi: "Gıda satın almasında büyük eksikliğin farkındaydık. Müşteriler yöresel ürünleri almak istiyor ama maalesef bu ürünlerin yolculuklarında eksikliklerimizin olduğunu fark etmiştik. Göreve geldiğimizde bu eksikliği tamamlamak ve kadınlarımızın el emeği ürünlerini hak ettikleri değere kavuşturmak için çalışma yaptık, eğitimler verdik. 10 ildeki eğitimlerimizi İzmir'le tamamladık. Bugün de fuaye alanında 9 ayrı ilden gelen kadınlarımızın el emeği ürünlerini göreceğiz. Biz burada eğitimleri verip ayrılmayacağız. 'İllere bir mentor ve bir danışma atayacağız' dedik ve yaptık. Mentor; vizyon, fikir, ilham verdi, kadınlara piyasadaki tecrübelerinden yararlandırdı. Danışmanlarımız da mevzuat ile ilgili eksiklikleri tamamlamak için oradaydı. Kadınlara özel fuarlar sözü de verdik ve piyasadan satın almacıları çağırdık. Şu an salonumuzda büyük şirketlerimizin satın almacıları da var. Bakanlık olarak projemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kız kardeşlik dalgası il il yayılacak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu proje; kırsal kalkınma, bölgeye ekonomi sağlaması, kadının ekonomi içinde olması, sürdürülebilir tarım ve biyo çeşitliliğin devamı için son derece önemsediğimiz bir projemiz."

Konuşmaların ardından Kız Kardeşim Projesi'ne katılan üretici kadınlara ödül verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Projeye desteklerinden dolayı Coca Cola Türkiye Kamu İlişkileri Kurumsal İletişim Direktörü Nazlı Berberoğlu, Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'den ödülünü aldı. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 10 ilde bin kadın girişimciye; Müşteri İlişkileri ve Satış, Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri, Gıda Güvenliği ve Lojistik, Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Coğrafi İşaretler, Finansal Okuryazarlık, Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı, Etiketleme Mevzuatı, DİTAP, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık konu başlıkları ile eğitimler verildi. Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller; Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Afyon, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ'NİN AMAÇLARI

Proje kapsamında; illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyo çeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi, tarımdaki en büyük role sahip kadınlarımızın sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunması amaçlanıyor.

