ANKR bugünkü fiyatı $ 0,094570 , 24 saatlik işlem hacmi ₺394,695,604 . Ankr Coin değeri son 24 saatte 1,62% değer kazandı. Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de ANKR coin, kolay ve uygun fiyatlı blok zinciri düğüm barındırma çözümleri sağlamak için paylaşılan kaynakları kullanan bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. ANKR coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, ANKR Coin nedir, nasıl alınır? ANKR Coin kaç TL, ne kadar? Güncel ANKR Coin yorum ve grafiği! ANKR Coin geleceği nedir? İşte detaylar...

ANKR COİN (ANKR) NEDİR?

Ankr, kolay ve uygun fiyatlı blok zinciri düğüm barındırma çözümleri sağlamak için paylaşılan kaynakları kullanan bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Kasım 2017'de kuruldu ve pazarda bulunduğu süre içerisinde, paylaşılan kaynakların kullanılmasıyla konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar oluşturdu.

Bu da, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere, genel bulut sağlayıcılarına kıyasla çok daha ucuz bir fiyata kolayca blok zinciri düğümleri dağıtma yeteneği sağlar.

Bu nedenle, Ankr'de blok zinciri düğümlerini barındırmak, herhangi bir merkezileştirme sorununu ve tek hata noktasını ortadan kaldırır.

Dahası, halka açık blok zincirleri topluluklarla bağlantı kurabilir ve ağlarına daha fazla yardım sağlayabilir. Ankr amaçları bağlanmak için kaynak sağlayıcıların yanı sıra son kullanıcılara etkinleştirmek için Web3 yığın dağıtımı için bir altyapı platformu ve pazar oluşturmak için blockchain teknolojileri ve Defi uygulamaları.

Ankr tescilli bulut altyapısının, onu genel bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırdığımızda bağımsız olarak çalıştığını ve istikrar ve esneklik seviyelerini artırmak için tamamen coğrafi olarak dağıtılmış veri merkezleri aracılığıyla desteklendiğini unutmayın.

ANKR COİN NE KADAR?

ANKR Coin (ANKR) kaç dolar?

ANKR Coin anlık olarak $ 0,094570 değerindedir. (14.30)

ANKR Coin (ANKR) kaç TL?

ANKR Coin anlık olarak ₺0.8918 değerindedir. (14.30)

ANKR Coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺7,283,511,262 ( +1.65% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺8,915,240,917 ( +1.65% )

Hacim: ₺394,727,306 ( -26.45% )

Dolaşan Arz: 8.16B ANKR

ANKR COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

ANKR Coin anlık olarak $ 0,094570 değerindedir. (14.30)

ANKR Coin değeri son 24 saatte 1,62% değer kazanmıştır.

ANKR Coin son 7 günde 2,80% düşüş göstermiştir.

ANKR COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ANKR COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ANKR COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ANKR COİN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ANKR COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ANKR COİN KURUCULARI KİMLERDİR?

Ankr Network, blok zinciri teknolojilerinden yararlanan dağıtılmış bir bilgi işlem platformu olarak Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde 2017 yılında kuruldu. Kurucu ortak Chandler Song, Amazon Web Services'ta mühendis olarak çalıştı ve CEO olarak görev yaparken, diğer kurucu ortak Ryan Fang Morgan Stanley'de yatırım bankacısı olarak çalıştı.

Chandler Song, Ryan Fang'ı 2014'teki birinci yıllarında Bitcoin ve blockchain ile tanıştırdı ve onunla birlikte 22 Bitcoin almaya ikna etti. 2017'de bu bitcoinler, Ankr projesini finanse eden tohum oldu.

Birlikte, bulut bilişim pazarının küresel inovasyonu teşvik edebilecek bir altyapı olarak potansiyelini kabul ettiler. Bu, onları daha ucuz, merkezi olmayan bir bulut oluşturma görevine götürdü.

ANKR AĞI NASIL GÜVENDE TUTULUR?

Ankr, blok doğrulama sürecinde doğrulama düğümlerini kullanır ve bu nedenle ağın kalitesinin korunmasını ve herhangi bir kötü aktörün sistemden kaldırılmasını sağlayabilir.

Ankr, sistemin güvenli kalmasını ve sadece iyi aktörlerin seçilmesini sağlamak için itibar temelli bir sistem kullanır. Bu, aktörleri düğüm katkılarına göre filtreler. Ayrıca, farklı hesaplama kaynaklarını iş yüklerine göre adil bir şekilde dağıtmak için bir performans testi kullanılır.

Ankr ayrıca intel SGX'i ana bileşeni olarak kullanır. Bu, donanımın kendi içinde yürütme işlemlerini gerçekleştirmesi nedeniyle belirli donanım ve yazılım saldırılarına karşı yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Zincir dışı verileri ve işlenmesini tartıştığımızda, zincir içi akıllı sözleşmeler ile zincir dışı veriler arasında aktarım yapan bir Yerel Oracle Sistemi veya kısaca NOS vardır. Bu NOS güvenlidir ve kimlik doğrulaması gerektirir.

Veri Kaynağı Güvenliği, TLS 1.2,1.3 ve Perfect Forward Security veya PFS aracılığıyla yönetilir.

ANKR COİN (ANKR) NASIL SATIN ALINIR?

Ankr, birçok farklı kripto borsasında bulunabilen bir kripto varlığıdır. Ankr (ANKR) alımı, satımı ve ticareti için en iyi kripto borsaları şunları içerir:

Upbit

Bithumb

Houbi Global

Digifinex

Bittrex ve

Uniswap (V2)

Ankr ticareti yapan borsa sayısı, Ankr tokenleri için makul bir likiditeye sahip ve sonuç olarak büyük blok emirlerinde muhtemelen çok fazla kayma olmayacak.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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