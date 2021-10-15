Anadolu arı ürünleri, Köln'de sergilendi

ANUGA Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı 9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Köln'de gerçekleşti. Fuarda, Anadolu arı ürünleri sergilendi.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası ANUGA Fuarı dünyanın en büyük 5. fuar merkezi sahip Köln Messe'de gerçekleşti. Yeni iş birlikleri, pazarlar, en gelişmiş yöntemler ve potansiyel müşterilere ulaşmak için dünyanın en önemli gıda fuarı olan ANUGA Köln'de bu yıl, önümüzdeki 50 yılda gıda sektörünün gündemi olacak konuları ele aldı.

Bu yıl fuarda sürdürülebilir gıda, yeni trendler, yeni gıda kongreleri ve sağlık başlıkları ön plana çıkartıldı. 70 bin ziyaretçi ve 4 bin 182 firmanın katıldığı ANUGA 2021'in Türkiye milli katılım organizasyonunu İstanbul Ticaret Odası (İTO) üstlendi. Türkiye fuara 287 firma ile katıldı, en çok katılım gösteren 4. Ülke oldu. Bu fuarda BEE'O Propolis inovatif Anadolu arı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Uluslararası pazarı gözlemlemek ve değerli iş bağlantıları sağlamak için ilgi çekici bir platform olan bu fuarda Anadolu propolisi ve doğal arı ürünleri büyük ilgi gördü.

"Yeni bağlantılarımız oluştu"

Propolis markasının Kurucu Ortağı ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Uluslararası ANUGA Fuarı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tanuğur, "Anadolu arı ürünlerine artan ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Fuarda da sektörün liderleri ile bir araya geldik, yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları ve inovatif arı ürünleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Anadolu arı ürünlerini patentli ve inovatif formlarda tüketiciye sunan, devlet ve üniversite destekli bir firma oluşumuz da oldukça ilgi çekti. "Sözleşmeli Arıcılık Modeli" ile sürdürülebilir üretim ile milli ekonomiye katkı sağladığımızı, ürünlerimizin İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde analiz edildiğini ve arıcılık faaliyetleri için yürüttüğümüz önemli projeleri paylaştık. İş birliği ile yürütebileceğimiz güzel projeler için yeni bağlantılarımız oluştu. Gıdanın geleceğini yönlendiren bu önemli organizasyonda Anadolu arı ürünlerini en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hızla büyüyen firmamızı, yürüttüğümüz bilimsel çalışmaları, geliştirdiğimiz katma değerli gıda desteklerini ve sürdürülebilir iş modelimizi bir kez daha uluslararası platformda tanıttığımız için mutluyuz" diye konuştu. - ANTALYA