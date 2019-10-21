Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Ramazan Güngör (18), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.