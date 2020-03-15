Ehliyetsiz sürücü ile yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 gözaltı Ehliyetsiz sürücü ile yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 gözaltı Antalya'da polise mukavemete 5 gözaltı Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, otomobilin arka koltuğundaki Pitbull cinsi köpek de işlem yapılmak üzere polis karakoluna yönlendirildi Antalya'da uygulamada durdurulan...

Ehliyetsiz sürücü ile yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 gözaltı

Antalya'da polise mukavemete 5 gözaltı

Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, otomobilin arka koltuğundaki Pitbull cinsi köpek de işlem yapılmak üzere polis karakoluna yönlendirildi

ANTALYA - Antalya'da uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücü ve yakınları polise mukavemet gösterince ortalık savaş alanına döndü. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, sürücünün otomobilinin arka koltuğundaki Pitbull cinsi köpek de işlem yapılmak üzere polis merkezine gönderildi.

Polisi alarma geçiren olay, saat 12.45 sıralarında Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak girişlerinde uygulama yapan Yunus Timleri, şüphelendikleri 06 FV 8824 plakalı aracı durdurdu. Şahsın ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri talep edildi. Bu sırada araç sürücüsü ceza yiyeceğini anlayınca polisle arasında tartışma başladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sürücünün yakınları ekiplere mukavemette bulundu. Destek ekip istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, mukavemette bulunan şahıslara biber gazıyla müdahale etti.

Bir polis memurunun gazdan etkilendiği olayda, 5 kişi gözaltına alındı. Sürücünün otomobilinin arka koltuğunda bulunan Pitbull cinsi köpek işlem yapılmak üzere polis merkezine yönlendirilirken, otomobil de çekiciyle polis otoparkına götürüldü.

Kaynak: İHA