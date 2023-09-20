ZBEÜ Rektörü, SCOFOLA'23 Konferansı Organizasyon Komitesi Üyelerine Teşekkür Etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, SCOFOLA'23 Konferansı'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesine katkılarından dolayı Yabancı Diller YO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı ve Organizasyon Komitesi üyelerine plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 'SCOFOLA'23 Konferansı'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesine sağladıkları katkılardan dolayı Yabancı Diller YO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı ve Organizasyon Komitesi üyelerine plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YO) Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı ve SCOFOLA'23 Konferansı Organizasyon Komitesi üyelerini Rektörlük Senato Salonunda ağırladı. Rektör Özölçer, 7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen SCOFOLA'23 "Challenges and Innovative Solutions in Foreign Language Teaching" (Yabancı Dil Öğretimindeki Zorluklar ve Yenilikçi Çözümleri) Konferansına sağladıkları katkılardan dolayı Yabancı Diller YO Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı ve SCOFOLA'23 Konferansı Organizasyon Komitesi üyelerine plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Özölçer, düzenledikleri konferansla dil öğrenimini ve öğretimini kolaylaştırıcı yöntem ve tekniklerin paylaşılmasına imkan tanıdıkları için SCOFOLA'23 Konferansı Organizasyon Komitesi üyelerini tebrik etti.

Yabancı Diller Yüksekokulu (YO) Müdürü Öğr. Gör. Okşan Dağlı ise konferansın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK