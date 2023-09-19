ZBEÜ Rektörü Devrek Kampüsünü ziyaret etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Kampüsünde yapılan çalışmaları incelemek ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için ziyarette bulundu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Devrek Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Devrek Kampüsü birimlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Özölçer, yapılması planlanan faaliyetler hakkında akademik ve idari personel ile fikir alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK