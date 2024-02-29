Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliği Olan Yönetim Bilimleri Kongresi'ne Geri Sayım Başladı!

3 gün boyunca hem İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi hem de etkinliğin web sitesi üzerinden katılımcılarını ağırlayacak olan kongre; Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Kariyer Alanı, Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri ve Workshoplar olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor. Sektörün önde gelen yöneticilerinin, sanat ve spor dünyasından bazı isimlerin ve önde gelen akademisyenlerin güncel yönetim anlayışına değineceği bu etkinlikte katılımcıların kariyer yolculukları için değerli deneyimler edinerek ayrılması hedeflenmektedir.

Prometeon CFO'su Mehmet Kaldırım,

Boyner CTO'su Cihan Yıldız,

Obilet Co-Founder'ı Ali Yılmaz,

Youthall Co-Founder'ı Elis Yılmaz Aykan,

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan,

Kibar Holding HR Başkan Yardımcısı Şennur Kuru gibi isimlerin yer alacağı etkinlikte yetkin konuşmacılar sizleri bekliyor olacak. Ayrıca şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanları, sürpriz çekilişler ve çok daha fazlasını kaçırmayın!

Kayıt olmak ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgi almak için https://ybk.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.