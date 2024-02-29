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Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliği Olan Yönetim Bilimleri Kongresi'ne Geri Sayım Başladı!

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İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl 7-8-9 Mart tarihleri arasında hibrit gerçekleştirilecek olan 25. Yönetim Bilimleri Kongresi, "Yönetimin Şifreleri" ana temasıyla ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek bir etkinlik olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

3 gün boyunca hem İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi hem de etkinliğin web sitesi üzerinden katılımcılarını ağırlayacak olan kongre; Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Kariyer Alanı, Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri ve Workshoplar olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor. Sektörün önde gelen yöneticilerinin, sanat ve spor dünyasından bazı isimlerin ve önde gelen akademisyenlerin güncel yönetim anlayışına değineceği bu etkinlikte katılımcıların kariyer yolculukları için değerli deneyimler edinerek ayrılması hedeflenmektedir.

Prometeon CFO'su Mehmet Kaldırım,

Boyner CTO'su Cihan Yıldız,

Obilet Co-Founder'ı Ali Yılmaz,

Youthall Co-Founder'ı Elis Yılmaz Aykan,

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan,

Kibar Holding HR Başkan Yardımcısı Şennur Kuru gibi isimlerin yer alacağı etkinlikte yetkin konuşmacılar sizleri bekliyor olacak. Ayrıca şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanları, sürpriz çekilişler ve çok daha fazlasını kaçırmayın!

Kayıt olmak ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgi almak için https://ybk.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberler.com / Betül Cirit - Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim Yaşam Haberler

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