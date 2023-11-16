Yenişehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı Başvurularını Başlattı

Yenişehir Belediyesi'nin Yenişehirli üniversite öğrencileri için yapacağı 2023-2024 yılı dönemini kapsayan eğitim yardımı başvuruları başladı. Eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler, 30 Aralık 2023 tarihine kadar ' www.yenisehir.bel.tr/tr/egitim-destegi'adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Üniversite okuyan Yenişehirli gençlerimizin de yanındayız" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, devlet üniversiteleri ile Türkiye veya KKTC'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen Yenişehirli öğrencilere bu dönemde de eğitim yardımı yapacak. Lisans öğrencilerine 6500 TL, ön lisans öğrencilerine ise 3000 TL'lik eğitim yardımı için başvurular başladı.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2023 olan eğitim desteğinden faydalanmak isteyen Yenişehirli üniversiteliler, 'www.yenisehir.bel.tr/tr/egitim-destegi' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Öğrenciler detaylı bilgi için 444 33 54 telefon numarasıyla Yenişehir Halk Masası'nı arayabilecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin eğitim hayatını kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin başarıları, ülkemizin geleceği için büyük bir umuttur. Bu başarıyı sağlamaları için de bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana her yıl öğrencilerimize nakdi eğitim desteğinde bulunduk. Bu yıl lisans öğrencilerimize 6500 TL, ön lisans öğrencilerimize ise 3000TL'lik destek vereceğiz. Yenişehirli gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyor, kendilerine eğitim hayatlarına başarılar diliyorum" dedi.