TİKA, Herat'ta eğitimcilere ilk yardım programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, vilayetteki üniversite, okul ve eğitim merkezlerinde görevli eğitimcilere yönelik ilk yardım programı düzenledi. Program kapsamında 400 eğitimciye ilk yardım dersleri verildi ve katılımcılara sertifika ve ilk yardım kiti dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, vilayetteki üniversite, okul ve eğitim merkezlerinde görevli eğitimcilere yönelik ilk yardım programı düzenledi.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mağdur Afganları Destekleme ve Geliştirme Derneği ile işbirliğinde bir ay boyunca düzenlenen program kapsamında 200 kadın, 200 erkek olmak üzere 400 eğitimciye ilk yardım dersleri verildiği kaydedildi.

Eğitim sonunda düzenlenen törende, katılımcılara sertifika ve ilk yardım kiti dağıtıldı.

Törende konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, ilk yardımın önemine değinerek eğitim ve sağlık alanındaki kalkınma programlarına öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Katılımcılar ise söz konusu program nedeniyle TİKA'ya teşekkür ederek, yardımların devam etmesini istedi.