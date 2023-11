Netflix'in Geeked Haftası kutlamaları sırasında yapılan heyecan verici bir duyuruyla, The Witcher serisinin hayranları ikonik canavar avcısı Rivialı Geralt'ın yeni animasyon filmi The Witcher: Sirens of the Deep ile ekranlara döneceğini öğrenmekten büyük mutluluk duydu. Hayranlar Geralt'ın dizideki maceralarının devamını sabırsızlıkla beklerken, bu yaklaşan animasyon filmi onları 2024'ün sonlarına kadar idare etmeyi vaat ediyor.

The Witcher: Sirens of the Deep Animasyon Filmi Duyuruldu

Netflix'in Geeked Haftası kutlamaları sırasında yapılan heyecan verici bir duyuruyla, The Witcher serisinin hayranları ikonik canavar avcısı Rivialı Geralt'ın yeni animasyon filmi The Witcher: Sirens of the Deep ile ekranlara döneceğini öğrenmekten büyük mutluluk duydu. Hayranlar Geralt'ın dizideki maceralarının devamını sabırsızlıkla beklerken, bu yaklaşan animasyon filmi onları 2024'ün sonlarına kadar idare etmeyi vaat ediyor.

Geralt'ı The Witcher oyunlarındaki abimiz seslendirecek

CD Projekt Red'in Witcher oyunlarında canlandırdığı karakterle tanınan Doug Cockle'ın animasyon yorumuna yeteneklerini katmasıyla, tanıdık bir ses bir kez daha Geralt'a hayat verecek. Cockle'ın Geralt'ı kendine özgü bir şekilde canlandırması karakter üzerinde silinmez bir iz bıraktı ve Beyaz Kurt'un video oyunu üçlemesi boyunca yolculuğunu takip eden hayranları için geri dönüşünü heyecan verici bir sebep haline getirdi.

Film, Voltron: Legendary Defender ve Legend of Korra gibi beğenilen serilerdeki çalışmalarıyla tanınan Studio Mir tarafından geliştiriliyor. Stüdyo daha önce de The Witcher: Nightmare of the Wolf yapımı için Netflix'le işbirliği yapmıştı. Studio Mir bu kez Andrzej Sapkowski'nin A Little Sacrifice adlı kısa öyküsünü uyarlayarak Geralt'ı Sirens of the Deep adlı yeni bir maceraya sürükleyecek.

Hikaye, bir sahil köyünde görünüşte rutin bir av sözleşmesinin, insanlık ile yakın sularda yaşayan deniz insanları arasında potansiyel bir savaşa dönüştüğünde Geralt'ın kendisini hem tanıdık hem de yeni müttefiklerle işbirliği yapmak zorunda bulmasıyla başlıyor. Film, çeşitli Witcher uyarlamalarından unsurları harmanlayarak hayranlar için zengin ve sürükleyici bir deneyim sunacak.

Heyecanı daha da artıran animasyon filminde, canlı aksiyon yıldızları Anya Chalotra ve Joey Batey, sırasıyla Vengerbergli Yennefer ve ozan Jaskier rollerini yeniden canlandırarak geri dönecekler. Bununla birlikte, bir değişiklik olarak, Geralt yeni bir yüz tarafından canlandırılmayacak, Doug Cockle'ın ikonik sesi korunacak ve sevilen karakterle süreklilik sağlanacak.

Proje için duyduğu heyecanı dile getiren Doug Cockle, "Bu yeni animasyon filminde Studio Mir ve Netflix ile çalışmak benim için bir onurdu ve Beyaz Kurt'un yolculuğunun bu yeni bölümünü Witcher evreninin hayranlarıyla paylaşabileceğim için çok heyecanlıyım" dedi. 2024'ün sonlarında gösterime girmesi planlanan The Witcher: Sirens of the Deep ilgi çekici hikayesi, çarpıcı animasyonu ve Rivialı Geralt ile özdeşleşen tanıdık sesin geri dönüşüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.