Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Uygulamasını Başlattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, birinci sınıfa başlayacak çocukların okula hazır olup olmadığını değerlendirme amacıyla Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulamasını başlattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezleri'nde, çocuk gelişim uzmanları tarafından uygulanacak Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin, okula başlamaya hazır olup olmadıkları ölçülecek. Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşan testte çocukların sözcük dağarcığı, kelime bilgisi, işitsel ve görsel dikkat yönerge takip, neden-sonuç ilişkisi kurma, mantık, sayı bilgisi, ince motor- kas becerisi, el-göz koordinasyonu değerlendirilecek. Testin sonucunda ayrıca çocukların okula hazır oluşu ile ilgili danışmanlık verip potansiyeline göre nasıl desteklenmesi gerektiğine yönelik yönlendirme de yapılacak.

Metropolitan Okul Uygunluğu Testi 26 Temmuz- 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında 66-72 ay arası çocuklara uygulanacak. Test için 0850 459 34 34 numaralı telefondan randevu alınması gerekecek.

"METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİNE OKULA BAŞLAYACAK TÜM ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını ve gelişimlerini önemsiyor; bu alandaki hizmetlerimizi büyük bir titizlik ve özveri ile hayata geçiriyoruz. İlkokul çağı, çocuğun kurallı bir hayata geçtiği önemli bir dönem. Çocuğun okul dönemine hazır olması zihinsel, sosyal ve bedensel gelişim alanlarının yeterli olması ile sağlanır. Biz de bu önemli gerçekten hareketle Kadın Danışma Merkezlerimizde okula başlayacak çocuklarımızın birinci sınıfa başlamaya hazır olduğunu değerlendirmek amacıyla Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulamasını başlattık. Okula başlayacak tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.